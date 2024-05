Whatsapp cambia per sempre ma solo per alcuni dispositivi: tutte le novità in arrivo

Whatsapp, che cosa sta per cambiare nella più importante applicazione di messaggista al mondo? Tutti i dettagli della novità.

Se esiste una app che è diffuso ovunque al mondo e che è entrata prepotentemente nella vita di ogni giorno, quella è di certo Whatsapp. L’applicazione di messaggistica di proprietà del gruppo Meta nel corso del tempo ha gradualmente introdotto delle modifiche non soltanto volte a migliorare le prestazioni e l’efficienza da un punto di vista funzionale.

Uno degli obiettivi è sempre stato rendere Whatsapp più attraente e accattivante, con interfacce più adatte al pubblico e ai suoi gusti. Quindi nuove funzionalità per migliorare l’utilità del programma, ma anche design accessibile e moderno, capace di intercettare nuovi utenti, in concorrenza con tutti gli altri software di messaggistica.

Whatsapp, la novità in arrivo cambiano tutto

Con l’aggiornamento Whatsapp per iOS 24.9.74 si completa la pubblicazione delle novità. Anche per il mondo Apple, infatti, gli sviluppatori propongono una nuova interfaccia in cui predomina il colore verde anche nelle illustrazioni e nei pulsanti. Quindi un design innovativo, ma che mantiene inalterata la riconoscibilità della piattaforma, punto di forza del telefonino bianco e verde.

ll look è attento alle esigenze dell’utilizzatore, con un layout rinnovato e nuove icone pensate per rendere più semplice la ricerca degli utenti, mentre le illustrazioni risultano divertenti e animate. Ma ci sono altri dettagli molto interessanti. Per esempio per Android l’aggiornamento offre una modalità oscura più interessante, con contrasti elevati e toni profondi. Lo scopo di evitare l’affaticamento eccessivo degli occhi in chi sceglie questa modalità di visione.

In condizioni di scarsa illuminazione questa opzione garantisce un miglioramento nella visibilità e nella leggibilità dei messaggi. Anche la barra di navigazione interna posizionata in basso è stata aggiunta in fondo alla schermo, vicino ai pollici degli utilizzatori, per una navigazione più intuitiva. Anche per iOS le novità sono importanti.

Con l’aggiornamento l‘invio di foto e video è stato semplificato con un layout innovativo e divertente. Il menù è espandibile, non più a schermo intero, per accedere a funzionalità come media, sondaggi, documenti eccetera con maggiore semplicità e velocità. Ci sono anche filtri per le chat, per ambedue le piattaforme, per individuare le conversazioni più salienti con più sicurezza.

Le novità sono ora disponibili per tutti gli utenti che hanno installato gli ultimi aggiornamenti. Quindi non resta che provare gli ultimi aggiornamenti e godersi la nuova versione dell’app.