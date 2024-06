WhatsApp, atteso miglioramento di qualità: la novità dagli sviluppatori

Gli sviluppatori stanno per annunciare una grande novità per quanto riguarda WhatsApp: un grande miglioramento della qualità.

WhatsApp è una piattaforma che è utilizzata praticamente da tutti coloro che sono in possesso di uno smartphone e nel corso degli anni è stata l’app principale che ha permesso alla messaggistica di evolversi fino ai giorni nostri con l’aggiunta di tantissime funzionalità. Proprio per questo motivo gli sviluppatori cercano di aggiornare il servizio di messaggistica istantanea in maniera sempre più frequente e profonda.

Nel corso degli anni la messaggistica online si è evoluta sempre di più fino ad arrivare fino ai giorni nostri dove è formata da tantissime sfaccettature diverse, anche grazie alle diverse funzionalità aggiunte alle app di messaggistica come WhatsApp.

Al giorno d’oggi non è solo possibile inviare messaggi di testo, ma si può conversare in tanti modi diversi attraverso note vocali, emoji, immagini, video e altri file multimediali ed è proprio per migliorare la qualità di questi aspetti che gli sviluppatori stanno lavorando, grosso update in arrivo.

WhatsApp: uno dei prossimi aggiornamenti migliorerà visibilmente la qualità dell’app

Negli ultimi tempi si è parlato molto di aggiornamenti grafici all’applicazione, ma prima delle sostanziali novità che andranno a modificare l’estetica di base, gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando per migliorare la qualità delle conversazioni vere e proprie e di tutto ciò che concerne l’invio di file multimediali all’interno delle chat della piattaforma.

Gli aggiornamenti in questione sono stati scovati, come sempre, dal team di WABetaInfo, ovvero beta tester che scavano in profondità nelle versioni di prova che contengono le funzionalità aggiornate prima del rilascio al pubblico.

Mesi fa è stata data la possibilità agli utenti di inviare e ricevere in chat foto e video in qualità HD, ovvero senza compressione: una funzione che da una parte è molto comoda dato che permette di non perdere qualità al passaggio nell’app, ma dall’altra anche leggermente rischiosa perché chiaramente utilizza maggiore banda internet e dunque non proprio adatta a chi utilizza le connessioni a consumo.

Uno dei prossimi aggiornamenti verterà proprio su questo e andrà a rendere migliore questa funzione. Stando a quanto riferito dal team di beta tester, infatti, uno dei prossimi aggiornamenti sull’applicazione di WhatsApp permetterà agli utenti di impostare in maniera predefinita la qualità di video e foto da inviare in chat e dunque non costringere gli utenti ad attivare o disattivare questa funzione ogni volta che si invia un file.