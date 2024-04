Whatsapp, arrivano gli ‘online recenti’: la novità spiegata nel dettaglio

Su WhatsApp arriva la novità degli online recenti. Ecco di che cosa si tratta spiegata nel dettaglio, può tornare utilissima.

In questa seconda metà del 2024, WhatsApp promette di fare scintille dal punto di vista dei nuovi aggiornamenti. Ci sono una lunga serie di strumenti extra che stanno venendo già testati e aspettano solo di venire lanciati in pianta stabile per tutti. Sia su iOS che su Android. E fortunatamente grazie alle versioni beta già disponibili per i developer, abbiamo modo di accedere in anteprima a quelle che sono le strategie per il futuro di Meta.

Vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi di alcune modifiche in fase di lavorazione, ma ce n’è un’altra di cui si sta iniziando a discutere solo ora che potrebbe tornare utilissima a milioni di persone. Ossia la nuova dicitura ‘online recenti’. Ma di che cosa si tratta? E in che modo sarà possibile sfruttarla? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo, qualcuno ha avuto modo di testare tutto in anteprima e di fornire ulteriori dettagli in merito. Così sarete pronti per quanto l’update sarà definitivo.

Online recenti su WhatsApp: ecco di che cosa si tratta

Con un nuovo post sul suo blog ufficiale, WABetaInfo ha raccontato quali sono le ultime novità introdotte da WhatsApp nell’ultima versione beta per Android 2.24.9.14. Disponibile per i developer su Google Play, dà modo di accedere in anteprima ad alcune delle principali modifiche che sono state studiate dal team di sviluppatori dell’azienda americana.

Come detto, sarà finalmente possibile utilizzare la nuova dicitura ‘online recenti’. Ma di cosa si tratta? Altro non è che una funzione progettata per fornire uno strumento extra utile a ricevere raccomandazioni di contatto dalla rubrica. Non solo con informazioni su coloro a cui potrebbe essere utile ed interessante scrivere. Ma anche con suggerimenti in tempo reale all’interno dell’elenco contatti.

Verrà implementata una sezione tutta nuova per poter cercare in maniera più rapida i contatti online di recente, senza un elenco completo ma per il momento solo con un numero limitato di persone. Così facendo, sarete certi che una persona a cui state pensando di scrivere ha avuto il telefono in mano di recente. Ed è dunque più probabile che vi risponda rispetto ad un’altra che si è connessa per l’ultima volta ore fa ed è magari a lavoro o presa con un impegno importante.