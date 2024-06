WhatsApp, arriva la tanto attesa funzione sui video: gli utenti la chiedevano da tempo

La tanto attesa funzione per i video è pronta ad arrivare su WhatsApp: in tantissimi la chiedevano ormai da tempo.

Un’altra buona notizia in arrivo per tutti gli utenti di WhatsApp, ormai sempre più utilizzato sia per le conversazioni private che per lavoro o per quanto offerto dal sistema di supporto dei servizi pubblici. Di anno in anno, l’applicazione continua ad aggiornarsi, apportando migliorie e introducendo funzioni richieste dagli utenti.

Grazie ai dettagli emersi per il nuovo aggiornamento, in queste ultime settimane, sono arrivati veramente tantissimi rumors riguardo alle varie novità che l’applicazione si prepara ad abbracciare, e che riguardano sia la parte grafica (come temi o funzione della realtà aumentata) sia le videochiamate, le chat e non solo.

Di recente, nuovi dettagli emersi hanno riportato incredibili novità per quanto riguarda i video: la tanto attesa novità sembra essere prontissima ad arrivare, per la gioia di tutti gli utenti che ormai la richiedevano da parecchio tempo. Tutti i dettagli a riguardo, non ci resta che attendere.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp pronto ad introdurre la funzione per i video

Stando a quanto emerso da un nuovo report del sito WABetaInfo, nelle due versioni beta 2.24.13.17 e 2.24.14.5 del nuovo aggiornamento sarebbero presenti due nuove funzioni, una delle quali riguarda la possibilità di rispondere in maniera rapida ai messaggi video ricevuti. Presente nel codice della beta 2.24.14.5, questa nuova funzione consisterebbe nell’aggiunta di una nuova icona, la quale permette di inoltrare una risposta rapida ad un messaggio video all’interno della chat.

Da tempo molti utenti richiedevano questa funzionalità e pare proprio che, ora, l’applicazione li abbia accontentati, sebbene ancora non si hanno informazioni sulle tempistiche d’arrivo di questo nuovo aggiornamento. Tra le altre novità, questa volta però emersa nella versione beta 2.24.13.17, l’introduzione del dialer telefonico direttamente in WhatsApp.

All’interno del tab chiamate sarà quindi aggiunta una scorciatoia che permette di abilitare il dialer, rendendo di fatto più facile all’utente l’accesso alle chiamate e alle chat testuali con i contatti ancora non presenti nella nostra rubrica. Grazie a questo ulteriore report, arrivano decisamente nuove buone notizie per i milioni e milioni di utenti che, quotidianamente, si affidano a WhatsApp per la comunicazione; nelle prossime settimane, probabilmente, ne sapremo di più anche riguardo i tempi di rilascio del nuovo aggiornamento.