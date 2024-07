Whatsapp, altra novità in arrivo: utilissima

Arrivano altre novità per quanto riguarda Whatsapp, l’app di messaggistica più famosa al mondo. Vediamo insieme cosa cambia.

Da quando è nata, nel 2009, Whatsapp ha permesso a persone distanti nello spazio di comunicare tra loro in modo semplice e veloce. Il suo nome deriva dall’unione di due parole inglesi, What’s up? (Come va?) e App, e inizialmente era stata sviluppata solo per iOS. Grazie al successo ottenuto, si è pensato ad una versione anche per Android e per il desktop. Nel 2014 è stata comprata da Facebook, entrando a far parte del gruppo Meta.

Ma come funziona Whatsapp? Con l’app di messaggistica istantanea è possibile inviare testo, foto, video ed emoticon. Ma non solo, con gli ultimi aggiornamenti si possono inviare documenti, mandare la posizione, condividere contatti e persino mandare videomessaggi della durata massima di 60 secondi, crittografati end-to-end.

Il suo uso è vario, c’è infatti una versione per le aziende (business) e quella standard a portata di tutti. Una app che è presente nel nostro paese a prescindere dall’età. Secondo una ricerca realizzata nel 2023, il 78,5% degli italiani tra i 74 e i 18 anni la usa, con un picco di 35 milioni persone che ogni giorno mandano un mex.

Gli ultimi aggiornamenti di Whatsapp: cosa riguardano

Nei precedenti mesi sono numerosi gli aggiornamenti rilasciati da Whatsapp per consentire una fruizione più facile ed immediata dell’app di messaggistica. L’ultima versione beta, rilasciata per Android, aveva visto l’introduzione di una barra di risposta rapida integrata direttamente nella schermata di visualizzazione dei file multimediali. Ora le novità maggiori sembrano riguardare i canali. Che consentono alle persone di rimanere aggiornati su argomenti che li interessano ma al momento le funzioni erano limitate.

Invece grazie all’ultimo aggiornamento WhatsApp beta, disponibile per Android su Google Play Store, nella versione 2.24.14.15, sarà possibile implementare una funzionalità per inoltrare e condividere messaggi e contenuti multimediali sui canali. I proprietari dei canali invece possono condividere i propri contenuti multimediali (file, video, foto) da altre app, senza passaggi intermedi.

Prima invece l’utente doveva salvare i contenuti sul proprio dispositivo e poi poteva inoltrarlo ad altri suoi contatti. Un aggiornamento quindi che facilita chi possiede un canale e chi segue determinati contenuti, che sia una pagina di informazione, un personaggio famoso o un’azienda. Gli ultimi aggiornamenti di Whatsapp invece aveva riguardato il colore e il design dell’app, rendendolo ancora più riconoscibile ed immediata soprattutto quando si ricevono messaggi. Ma le novità non finiscono mai e sono sempre pronti nuovi update.