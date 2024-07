Wear OS 5, ufficializzato un addio: farà male agli utenti più affezionati

Novità per Wear OS 5, è stato ufficializzato un addio. Ecco che cosa c’è in programma, farà male agli utenti più affezionati.

Durante l’evento Google I/O che si è tenuto lo scorso maggio, Big G ha avuto modo di presentare il suo nuovo sistema operativo per smartwatch. Ossia Wear OS 5, che porterà con sé alcune importanti novità sia a livello di interfaccia che di funzionalità. Secondo quanto si legge, il primo orologio in assoluto che monterà il software è il Samsung Galaxy Watch 7. Anch’esso annunciato da poco.

E non è finita qui, perché il team di sviluppatori dell’azienda di Mountain View ha sfruttato l’occasione anche per presentare alcune delle nuove funzionalità in arrivo. Tra queste, figurano accorgimenti per la sicurezza e la privacy, un miglioramento significativo delle prestazioni generali e via dicendo. Non mancano però le notizie che non faranno felici i consumatori più appassionati. Tra le altre cose, ci sarà l’abbandono del supporto alle watch faces più vecchie.

Wear OS 5, non ci sarà più questo sistema: ecco cosa succederà

Se siete in possesso di uno smartwatch col sistema operativo di Google, allora sicuramente già saprete di cosa stiamo parlando. Il Watch Face Format è il nuovo sistema standard introdotto lo scorso anno e che ha come compito quello di garantire uno standard di qualità minimo per l’utente. Questo per via del formato XML, studiato per rivelarsi vantaggioso per gli sviluppatori.

Si tratta di un insieme di dati avanzati, che dunque non potrà venire supportato dalle versioni più datate del sistema operativo. Con una dichiarazione ufficiale, Google ha comunque comunicato che i sistemi operativi meno recenti avranno modo di utilizzare le Watch face già esistenti. Per i modelli degli ultimi mesi e per quelli futuri, come il Samsung Galaxy Watch 7, la presenza di Watch Face sarà ad esclusiva del Watch Face Format.

Non sarà nemmeno garantito il trasferimento delle watchface tramite backup dal vecchio al nuovo modello di orologio smart. Nulla da temere, in ogni caso. Ad oggi ci sono tantissime watchface realizzate con il Watch Face Format. Ed è inevitabile che l’offerta diventerà ancor più ampia e vasta col passare del tempo. Di modo da poter soddisfare le preferenze e le esigenze di tutti i consumatori. Non rimane che attendere novità da parte dell’azienda americana, ma qualcosa si sta muovendo e il cambiamento diventerà realtà a breve.