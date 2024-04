Waze contro Google Maps: ecco qual è la migliore app per farti da navigatore

Qual è la miglior app per farvi navigare? Waze o Google Maps? Ecco cosa c’è da sapere tra pro e contro di entrambe le alternative.

Ormai chiunque è solito utilizzare giornalmente le app di navigazione. Che sia da PC, da tablet o comodamente sul proprio smartphone personale, questi servizi danno modo di accedere ad una mappa completa e sempre aggiornata.

Da cui attingere per poter ottenere indicazioni e andare da punto A a punto B in men che non si dica, oppure per richiedere informazioni su un determinato luogo da visitare. O ancora, per sapere quando passa un mezzo di trasporto, quali sono le alternative più Green e via dicendo.

Le funzionalità sono infinite e per elencarle tutte ci vorrebbe un giorno intero. Ma passiamo a quelle che sono le principali alternative disponibili in rete. Se da un lato ci sono le Mappe di Apple che giocano un “campionato a parte” e sono un’esclusiva dei sistemi che montano iOS, macOS o iPadOS, dall’altro ci sono due grandi competitor che ancora oggi tengono acceso il dibattito: qual è la miglior app di navigazione? Stiamo parlando di Waze e Google Maps.

Cosa scegliere tra Waze e Google Maps: i pro e i contro

Partiamo dal presupposto che entrambe sono di proprietà di Google. Dunque che si decida di affidarsi a Maps o a Waze, si ha sempre la certezza di fare la cosa giusta e di avere tra le mani i miliardi di dati che può vantare il colosso di Mountain View. Ma giunti al momento della scelta definitiva, a quale dei due servizi è consigliabile affidarsi?

Partendo dal semplice discorso della navigazione da un punto A ad un punto B, entrambe le app fanno il loro lavoro egregiamente. Anche perché condividono molte delle mappe e dei dati sul traffico, dunque trovare differenze sostanziali è difficile. Il grande vantaggio di Waze e che c’è una community in grado di effettuare segnalazioni in tempo reale per eventuali chiusure stradali, autovelox e altri pericoli.

Per ciò che riguarda l‘esplorazione, invece, Google Maps potrebbe essere una scelta più indicata. In quanto appoggiandosi al suo sistema di recensioni, vi da modo di vedere foto, video, consigli e tanto altro su tutti i principali luoghi di interesse che si trovano nei vostri dintorni.

Infine parliamo delle mappe offline, un grosso aiuto quando non si ha voglia o possibilità di accedere ad internet e di consumare dati. Google Maps dà modo di scaricare un’area specifica a propria scelta, mentre Waze scarica i dati del percorso solo dopo l’inizio della navigazione.

Rendendo il tutto meno utile rispetto a Big G. Quale scegliere dunque? Entrambe le app hanno i loro pro e i contro, sta a voi capire quali sono le vostre esigenze e a cosa volete dare la priorità. In ogni caso, sarete certi di avere mappe sempre dettagliate e aggiornate.