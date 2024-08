Vuoi vendere un oggetto? Invia una foto per la realtà aumentata!

La tecnologia è in continua evoluzione e non possiamo far altro che adeguarci alle novità del mercato.

Se sei interessato a scoprire come fare delle belle foto in tre dimensioni, allora non puoi fare a meno di leggere questo articolo fino alla fine. Le nuove tecnologie ci permettono di fare tantissime cose che prima erano impensabili, adesso invece sono alla portata di tutti. Se hai voglia di scoprire come poter creare delle immagini tridimensionali, allora non puoi fare a meno di leggere questo articolo fino alla fine perché ti sveleremo tutti i segreti della realtà aumentata.

Se hai voglia di creare delle immagini tridimensionali, allora devi sapere che c’è una nuova tecnologia che si chiama realtà aumentata e ti permette proprio questo. In pratica si tratta della sovrapposizione dell’immagine reale con quella virtuale, così facendo si crea l’illusione del terzo spazio.

Questa tecnologia viene utilizzata sempre più spesso soprattutto nel settore dell’e-commerce perché permette ai clienti di vedere i prodotti da acquistare in maniera molto più dettagliate rispetto alle semplici fotografie o ai video tradizionali. Inoltre è molto utile anche nel settore dell’edilizia perché consente agli acquirenti o ai committenti dei lavori edili o arredativi, sia privati sia aziende, vedere il progetto finito prima ancora che venga costruito o ristrutturato.

Come creare immagini tridimensionali con la realtà aumentata?

Per poter usufruire della realtà aumentata ci sono diverse applicazioni tra cui AR Code Object Capture & Scan oppure Sketchfab AR Viewer oppure ancora Augment ed infine ViewAR SDK for Unity & Unreal Engine. Queste app possono essere utilizzate su diversi dispositivi tra cui smartphone, tablet, smart glasses, smart mirrors, touch screens, computer e visori VR.

Inoltre questa tecnologia può essere utilizzate anche nei social network come Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube eccetera ma anche nelle piattaforme web tramite QR code, link diretti, codici embed, API personalizzate eccetera.

La fotografia in tre dimensioni può avere come scopo quello di mostrare gli oggetti da vendere sotto ogni angolazione possibile. Così facendo si riesce ad attirare maggiormente l’attenzione dei clienti verso i prodotti espostiti sul sito web o sull’applicazione mobile oppure sui social network dove vengono pubblicati i contenuti multimediali.

Può quindi aiutarti a migliorare il tuo business online grazie a strategie mirate al target specifico del settore commerciale B2B e B2C così da ottenere risultati concretamente efficaci nel lungo periodo, seguendo le ultime tendenze digital marketing del momento.