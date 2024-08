Vuoi vendere il tuo iPhone? Non farlo prima di aver svolto tutti questi passaggi!

Quando si decide di vendere il proprio iPhone o semplicemente si desidera fare una pulizia generale del dispositivo, è fondamentale assicurarsi che tutti i dati personali e sensibili siano rimossi in modo sicuro.

Questo non solo protegge la tua privacy ma garantisce anche che il nuovo proprietario possa iniziare a utilizzare lo smartphone senza intoppi. Vediamo insieme come procedere per una cancellazione efficace dei dati.

Il primo e più importante passo da compiere è fare un backup completo del telefono. Questa operazione consente di salvare tutte le foto, video, documenti importanti e qualsiasi altro dato personale su iCloud o su un altro servizio cloud a tua scelta. Per effettuare un backup, accedi alle impostazioni dell’iPhone, clicca sul tuo nome in alto seguito da iCloud > Backup iCloud (assicurandoti che sia attivo) e infine seleziona “Backup adesso”.

Successivamente, è cruciale disconnettersi dall’Apple ID. Molti pensano erroneamente che questa fase non sia necessaria; tuttavia, se trascurata può impedire al nuovo proprietario di accedere al suo account Apple sul dispositivo appena acquistato. Per disconnetterti correttamente, vai nelle Impostazioni > clicca sul tuo nome in alto > Esci (troverai questa opzione in fondo alla pagina) e inserisci la password del tuo account quando richiesto.

Cancellazione dei dati dal dispositivo

Una volta completati i passaggi precedenti, sei pronto per cancellare tutti i dati presenti nel telefono. Questa operazione rimuoverà ogni file dal dispositivo rendendolo come nuovo. Accedi nuovamente alle Impostazioni > Generali > Ripristina (situato in fondo alla pagina) e seleziona “Cancella contenuto ed impostazioni”. Ti verrà chiesta la password dell’ID Apple; inseriscila ed attendi qualche minuto affinché il processo di cancellazione sia completato.

Dopo aver eseguito questi passaggi vedrai apparire la schermata iniziale con il logo della mela morsicata; questo indica che l’iPhone è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica. A questo punto puoi spegnere completamente l’apparato seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Seguendo attentamente queste indicazioni sarai pronto per vendere o regalare il tuo iPhone senza alcuna preoccupazione relativa ai tuoi dati personali. Chiunque lo riceverà troverà uno smartphone completamente pulito e pronto per essere configurato con nuove credenziali personali.