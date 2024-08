Vuoi scoprire se un iPhone è mai caduto nell’acqua? Ecco la prova!

Gli iPhone sono dispositivi noti per le loro caratteristiche innovative e per il design elegante.

Tuttavia, ciò che molti utenti potrebbero non sapere è che questi dispositivi nascondono un piccolo segreto legato alla loro resistenza all’acqua. Questo segreto si trova in un luogo insospettabile: il vano della SIM.

All’interno di alcuni modelli di iPhone, rimuovendo il cassetto della SIM, si può scoprire un dettaglio curioso e poco noto. Si tratta di un piccolo adesivo posizionato strategicamente all’interno del vano. A prima vista, questo adesivo può sembrare insignificante o addirittura passare inosservato, ma svolge una funzione molto importante per la diagnosi dello stato del dispositivo.

L’adesivo in questione non è altro che un indicatore di contatto con i liquidi (LCI). In condizioni normali, questo adesivo si presenta di colore bianco. Questa colorazione indica che l’iPhone non ha subito danni da liquidi e quindi si presume sia integro sotto questo aspetto. La presenza dell’adesivo bianco è una buona notizia per i proprietari dell’apparecchio.

Il cambiamento di colore: Un avvertimento

La vera peculiarità dell’adesivo emerge quando entra in contatto con l’acqua o altri liquidi. In tale circostanza, l’indicatore cambia colore passando dal bianco al rosso. Questa trasformazione serve come avviso immediato che il dispositivo potrebbe aver subito danneggiamenti a causa dell’esposizione ai liquidi. È importante sottolineare che questa alterazione cromatica è irreversibile; una volta che l’adesivo diventa rosso, non torna più al suo colore originale anche dopo l’asciugatura del dispositivo.

Il cambiamento di colore dell’adesivo da bianco a rosso ha significative implicazioni sulla garanzia del dispositivo. Apple utilizza infatti questi indicatori come uno dei criteri per determinare se un iPhone danneggiato sia coperto dalla garanzia standard o meno. Se durante una verifica tecnica viene rilevato un adesivo rosso, ciò indica che il telefono ha avuto contatti con liquidi e pertanto qualsiasi danno correlato potrebbe comportare la nullità della garanzia.

Per gli utenti iPhone interessati a verificare lo stato del proprio dispositivo rispetto all’esposizione ai liquidi, la procedura è semplice e richiede solo pochi secondi: basta rimuovere delicatamente il cassetto della SIM dal proprio apparecchio e osservare attentamente all’interno del vano alla ricerca dell’indicatore LCI. È consigliabile effettuare questa verifica periodicamente o dopo eventuali incidenti che coinvolgono acqua o altri fluidi.

Precauzioni e cura del dispositivo

Sebbene molti modelli recenti di iPhone vantino una certa resistenza all’acqua grazie alle specifiche IP67 o IP68 (che indicano rispettivamente la capacità di resistere immersione fino a 1 metro d’acqua per 30 minuti), è sempre prudente evitare esposizioni dirette ed estese ai liquidi.

La cura quotidiana e la prevenzione sono fondamentali per mantenere il proprio smartphone in buone condizioni ed evitare situazioni spiacevoli legate al danno da liquidii.

In caso di cambio colore dell’indicatore LCI verso il rosso, sarebbe opportuno rivolgersi immediatamente a centri assistenza autorizzati per valutazioni tecniche approfondite sullo stato effettivo del dispositivo.

Questo piccolo ma significativo dettaglio nascosto negli iPhone dimostra ancora una volta come la tecnologia possa essere impiegata non solo per migliorare le prestazioni dei dispositivi ma anche come strumento preventivo contro possibili danneggiamenti.