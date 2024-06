Vuoi scaricare video da TikTok? Ecco come fare anche se è protetto

TikTok è diventato uno dei social network più popolari, con milioni di utenti che ogni giorno caricano e visualizzano video brevi.

A volte, potresti trovare un video particolarmente divertente o utile che vorresti salvare sul tuo dispositivo per guardarlo offline o condividerlo direttamente con i tuoi amici. Ecco una guida semplice su come scaricare video da TikTok seguendo le norme di utilizzo dell’app.

La prima cosa da sapere è che non puoi scaricare un video direttamente dal browser web. Per salvare un video che ti piace, devi necessariamente usare l’applicazione mobile di TikTok. Questo è importante perché l’app offre funzionalità specifiche non disponibili sulla versione web.

Una volta trovato il video che desideri scaricare, ecco i passaggi da seguire:

Apri l’app TikTok e vai sul video di interesse.

Mentre visualizzi il video, troverai una serie di icone sul lato destro dello schermo. Clicca sull’icona “ Condividi “, rappresentata solitamente da una freccia curva.

“, rappresentata solitamente da una freccia curva. Tra le varie opzioni disponibili, tocca “ Salva Video “. Il download del video inizierà automaticamente.

“. Il download del video inizierà automaticamente. Durante il processo potrebbe apparire una finestra che ti chiede se desideri condividere il video in altre app; ignora questa richiesta cliccando su “Fatto” o chiudendo la finestra.

questa richiesta cliccando su “Fatto” o chiudendo la finestra. Una volta completato il download, il video sarà disponibile nella galleria del tuo telefono o nell’album dedicato ai download.

Cosa fare se il download è bloccato dal creatore

In alcuni casi, potresti notare che l’opzione “Salva Video” non è disponibile. Ciò significa che il creatore del contenuto ha deciso di bloccare la possibilità di scaricare direttamente i suoi video dall’applicazione TikTok per proteggere i suoi diritti digitali.

Se realmente necessiti del video (sempre rispettando i diritti d’autore e le normative sulla privacy), puoi optare per la registrazione dello schermo:

Attiva la funzione di registrazione schermo sul tuo smartphone (la maggior parte dei dispositivi iOS e Android offrono questa funzionalità nativamente).

Avvia la registrazione prima di riprodurre il video su TikTok.

Una volta terminata la visione del contenuto, fermati e salva la registrazione.

Troverai il file della registrazione nella galleria del tuo telefono o nell’area dedicata alle registrazioni dello schermo.

Ricorda sempre di rispettare i diritti degli autori dei contenuti e utilizzare questi metodi solo per scopi personali senza violarne le condizioni d’uso. Seguendo queste istruzioni potrai goderti i tuoi contenuti preferiti anche offline mantenendo una condotta etica verso gli autori dei lavori originali su TikTок!