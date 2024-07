Vuoi più follower su Instagram? Allora devi attivare questa funzione

Vuoi che il tuo profilo Instagram decolli? Che si tratti di promuovere la tua attività o semplicemente di condividere la tua vita con più persone, il segreto è uno solo: rendere i tuoi contenuti facilmente condivisibili.

Potresti pensare che basti pubblicare contenuti interessanti per attirare nuovi follower, ma non è così semplice. Adam Mosseri, il capo di Instagram in persona, ha recentemente rivelato che la piattaforma promuove attivamente i profili i cui contenuti vengono spesso condivisi tramite messaggi diretti (DM).

Perché? Semplice: i DM sono il cuore pulsante delle interazioni reali su Instagram, molto più dei commenti ai post.

Immagina: un tuo amico vede una tua storia e pensa subito a qualcuno a cui potrebbe interessare. Con un semplice tocco, la condivide in un messaggio privato, aggiungendo magari un commento personale. Questo tipo di interazione è preziosa per Instagram, perché significa che i tuoi contenuti creano connessioni autentiche.

Come trasformare le tue storie Instagram in calamite per nuovi follower

Ma come puoi incoraggiare questo tipo di condivisione? Assicurati che il tuo profilo sia impostato correttamente! Segui questi semplici passaggi:

Verifica le impostazioni di condivisione: Vai sul tuo profilo Instagram e clicca sulle tre linee orizzontali in alto a destra. Seleziona “Condivisione e remix”. Assicurati che l’opzione “Consenti la condivisione delle storie nei messaggi” sia attiva.

Fatto! Ora le tue storie saranno facilmente condivisibili tramite DM.

Ecco alcuni consigli per rendere le tue storie ancora più “condivisibili”:

Crea contenuti originali e coinvolgenti: Pensa a cosa potrebbe interessare al tuo pubblico e cosa potrebbe spingerli a condividere le tue storie con gli amici.

Pensa a cosa potrebbe interessare al tuo pubblico e cosa potrebbe spingerli a condividere le tue storie con gli amici. Utilizza gli adesivi interattivi: Sondaggi, quiz, domande aperte… sono tutti strumenti perfetti per stimolare la partecipazione e il dialogo.

Sondaggi, quiz, domande aperte… sono tutti strumenti perfetti per stimolare la partecipazione e il dialogo. Invita alla condivisione: Non aver paura di chiedere esplicitamente ai tuoi follower di condividere le tue storie se le trovano interessanti o utili.

Non aver paura di chiedere esplicitamente ai tuoi follower di condividere le tue storie se le trovano interessanti o utili. Utilizza un linguaggio diretto e personale: Scrivi come parleresti ai tuoi amici, con naturalezza e spontaneità.

Ricorda: ogni storia è un’opportunità per connetterti con nuove persone e far crescere il tuo pubblico. Sfrutta al massimo le potenzialità della condivisione via DM e guarda i tuoi follower aumentare!