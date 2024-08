Vuoi l’Apple Vision Pro ma non puoi permettertelo? Questo visore potentissimo costa un settimo del suo prezzo

L’Apple Vision Pro è un sogno per molti appassionati ma ora è disponibile un visore potente che costa realmente poco: ecco qual è.

Apple riesce sempre a stupire gli appassionati grazie a prodotti di ultima generazione che hanno funzionalità esclusive. L’ultimo dispositivo che in tanti hanno apprezzato e adorano è l’Apple Vision Pro, utilizzato in diverse circostanze da coloro che vogliono provare una nuova esperienza tecnologica.

Tuttavia, come per altri dispositivi tecnologici, l’Apple Vision Pro ha un costo decisamente proibitivo. Non tutti possono spendere oltre 3.000 dollari per ottenere questo prodotto e tuffarsi nella realtà virtuale. C’è però una valida alternativa decisamente più economica.

Apple ha una politica ben precisa sui prezzi dei suoi prodotti. Da una parte punta alla qualità ma dall’altra propone dei prezzi sul valore percepito dal pubblico. Questo significa che anche se i prezzi potrebbero essere abbassati, in realtà Apple punta ad “apparire” costosa, una tecnica di marketing ampiamente ripagata dal suo successo.

Apple Vision Pro: qual è l’alternativa per avere un visore di qualità?

Tuttavia, questa metodologia rende per alcuni i prodotti dell’azienda di Cupertino decisamente inaccessibili. Ecco perché è importante conoscere quali sono le alternative da prendere in considerazione se si vuole acquistare un visore per la realtà virtuale.

Un degno rivale di Apple Vision Pro è Meta Quest 3. Il visore progettato dall’azienda di Mark Zuckenberg fornisce agli utenti numerose funzionalità ed è realmente utile per immergersi nella realtà virtuale e fare cose mai fatte prima d’ora.

Alcuni esempi? Ebbene, Meta Quest 3 permette di vivere un’esperienza interattiva in mixed reality, mescolando elementi della realtà con altri virtuali. I suoi componenti sono molto più avanzati rispetto a Meta Quest 2 e l’esperienza generale è fantastica, si avvicina decisamente a ciò che riesce a offrire l’Apple Vision Pro.

Certo, Apple Vision Pro permette di aprire più app contemporaneamente mentre Meta Quest 3 funziona solo con un’app alla volta ma ciò non rovina l’esperienza generale del visore. D’altra parte, se si parla di videogiochi 3D o app per il divertimento e lo sport, l’hardware di Meta è decisamente più interattivo rispetto alla controparte Apple.

Inoltre, ciò che stupisce è la differenza di prezzo tra i due prodotti. Apple Vision Pro come detto prima ha un costo di quasi 3.500 dollari mentre Meta Quest 3 costa un settimo: circa 500 dollari. Una differenza abissale, l’alternativa perfetta per chi vuole provare la realtà virtuale senza indebitarsi o spendere tanti soldi.