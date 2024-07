Vuoi fare pratica di scrittura? Questo sito ti costringe a non fermarti!

Qualche giorno fa vi ho parlato di un gioco per aumentare la vostra velocità di scrittura, oggi vi parlo di un sito che vi aiuta a scrivere senza fermarvi.

Utilissimo se state facendo pratica per la scrittura veloce o anche se state seguendo un corso di scrittura creativa, dove dovete scrivere per svariati minuti senza mai fermarvi.

Il sito in questione si chiama The Most Dangerous Writing App e il suo funzionamento è tanto semplice quanto efficace. Basta selezionare il tempo per cui si vuole scrivere, quindi iniziare a digitare. Fin qui tutto normale, direte voi. Ma c’è un’implacabile particolarità: se vi fermate, piano piano tutto ciò che avete scritto fino a quel momento svanirà per sempre, fino a cancellarsi del tutto se non riprenderete a battere sui tasti.

Immaginate la scena: siete nel pieno di una frase, un’idea geniale sta per prendere forma sulla pagina digitale, ma ecco che le vostre dita esitano, la mente si distrae per un istante, e… puff! Le parole iniziano a scomparire, lettera per lettera, divorate dall’inesorabile timer.

Un incubo? Forse, ma anche una sfida

The Most Dangerous Writing App vi spinge a superare i vostri blocchi creativi e la paura del foglio bianco. Vi costringe a buttare giù qualsiasi cosa vi passi per la testa, senza censure, senza ripensamenti, senza il tempo materiale per farlo.

E se il risultato fosse un disastro? Poco importa, nessuno lo vedrà mai. Se non riuscirete a scrivere per il tempo prestabilito, il vostro testo svanirà nel nulla digitale, lasciandovi solo con la frustrazione (o forse la liberazione?) di non aver portato a termine la sfida.

Se invece riuscirete a scrivere senza fermarvi per il tempo che avete prestabilito, potrete scaricare il vostro testo in formato .txt. Avrete così tra le mani un documento grezzo, da rivedere e sistemare con calma, ma che rappresenta il frutto di una scrittura libera e senza freni.

Provatelo, ma attenzione: The Most Dangerous Writing App può creare dipendenza! Una volta sperimentata la scarica di adrenalina della scrittura sotto pressione, potreste non poterne più fare a meno.