Vuoi disattivare il tuo account business su Tik Tok? Bastano davvero pochissimi minuti

Se volete disattivare subito il vostro account business su TikTok, ecco tutti i passaggi che dovete seguire subito. Ci vuole un attimo.

TikTok mette a disposizione dei propri utenti una lunga serie di strumenti e di modalità di utilizzo diverse. C’è chi decide di iscriversi per il semplice gusto di poter seguire i propri creator preferiti e lasciarsi trasportare dall’algoritmo dei Per Te, chi invece vuole intraprendere la carriera di creator sfruttando proprio i vantaggi che la viralità improvvisa di ByteDance ha da offrire.

Se rientrate in questa seconda categoria, potreste aver già pensato di creare un account business. Di modo da poter accedere ad alcuni vantaggi e strumenti extra come le statistiche in tempo reale, la pagina per visualizzare gli eventuali guadagni, le sponsorizzazioni possibili e via dicendo. Ma c’è anche il caso che vogliate fare un passo indietro. In che modo? Ecco la guida più veloce ed efficace per poter disattivare subito il vostro account business.

Account business su TikTok: la guida per disattivarlo

Se avete deciso di disattivare il vostro account business su TikTok e di tornare a quello personale, sappiate che è più semplice del previsto. Vi basterà seguire alcuni semplici passaggi direttamente all’interno della piattaforma e il gioco è fatto. In men che non si dica avrete la possibilità di fare dietrofront e di tornare sui vostri passi. Senza che dobbiate più preoccuparvi di nulla.

Per prima cosa, avviate l’app da smartphone e poi premete sulla scheda dedicata al vostro profilo che si trova in basso a destra. A questo punto, aprite il Menu indicato con le tre linee orizzontali in alto a destra e scorrete verso il basso. Fino a quando non vi spunterà Impostazioni e Privacy, da aprire per poi scegliere Account. Dovreste vedere una nuova schermata denominata Passa all’account personale.

Cliccateci sopra e confermate il tutto selezionando Cambia comunque. Così facendo, il vostro profilo tornerà ad essere personale, senza tutte le funzioni extra studiate per poter incrementare la vostra attività. Potete procedere in realtà anche da browser, sempre andando nella pagina del vostro profilo e poi spostando la levetta su OFF accanto alla voce Business Account.

Dopo aver premuto su Cambia comunque, il problema sarà risolto. Potrete poi in un secondo momento fare un ulteriore dietrofront e tornare all’account business, semplicemente ripetendo le stesse operazioni al contrario.