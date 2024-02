Vuoi disattivare Apple Tv+? Su iPhone bastano pochi passaggi

In pochi lo sanno ma Apple Tv+ è disattivabile anche da iPhone. Si tratta di un’operazione semplicissima e veloce.

Chi ha dei dispositivi Apple conoscerà sicuramente la sempre più famosa Apple Tv+ che offre tutta una serie di film e di serie tv visibili sia da smartphone che da mac e, se si ha il dispositivo giusto, anche dalla tv. Si tratta di un sistema che è possibile acquistare ma che in molti casi viene offerto anche in prova di visione gratuita e dopo la quale parte il periodo d’abbonamento.

Un sistema ormai collaudato e che vale per tutti ma che nel caso della Apple Tv lascia sempre un po’ di dubbi circa la possibile disattivazione. Un problema che da oggi non ci sarà più visto che farlo, soprattutto se si ha un iPhone è davvero semplicissimo.

Come disattivare Apple Tv+ da iPhone

Iniziamo con il dire che scegliere di disattivare Apple Tv+ significa rinunciare ai programmi in essa contenuti, ivi compresi quelli che magari si stavano seguendo e si avevano persino in lista. Un dato che è importante conoscere prima di agire visto che una volta disdetta la prova gratuita così come l’abbonamento, questi non saranno più visibili.

Se è vero che il tutto è disattivabile sia da Apple Tv che da mac, esiste anche il modo di agire da iPhone. Cosa che, tra l’altro, si rivela davvero semplice. Per farlo, basta infatti andare su impostazioni, cliccare sul proprio account e andare alla voce ‘Abbonamenti’. Lì, sotto la voce ‘Attivo’ sono solitamente visibili quelli già in corso.

Per agire correttamente basta cliccare su quello di proprio interesse, in questo caso Apple Tv+ e cliccare su ‘Annulla periodo di prova gratuito’ o ‘Annulla abbonamento’. Subito sotto è ben precisato che una volta sottoscritto l’annullamento questo è da intendersi definitivo. Prima di agire, quindi, è importante essere sicuri di ciò che si sta facendo.

E se si ha davvero una prova gratuita e si teme di far passare il tempo? La buona notizia è che la data di scadenza è sempre specificata. Basterà, quindi, impostare un promemoria con qualche giorno d’anticipo (giusto per sentirsi più sicuri) e disattivare il tutto quando sta per scadere.

In questo modo si potrà godere della prova al fine di capire se il servizio fa o meno al caso proprio. E chissà che alla fine non si scelga proprio di sottoscriverlo. In caso contrario, cambiare idea è sempre facilissimo e con iPhone bastano davvero pochi click per procedere.