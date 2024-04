Vuoi comprare un nuovo laptop? Questi sono i migliori del 2024 secondo gli esperti

Il primo trimestre del nuovo anno è volato. 2024 nel segno di questi laptop, i migliori secondo gli esperti. Come comprarne uno.

Il 2024 è iniziato nel segno dell’Intelligenza Artificiale, soprattutto negli smartphone. Nel segmento di mercato dei PC, però, rilevanti i nuovi processori Intel, che hanno portato e porteranno una esperienza migliorata, lato portatili.

Certo, anche in questo campo si va verso un’introduzione massiccia dell’AI PC, computer con processori neurali progettati per accelerare le attività di intelligenza artificiale, soprattutto per l’inserimento di Copilot nei dispositivi made in Microsoft, ma anche Chat GPT.

Già alcuni notebook dispongono anche di pulsanti Copilot dedicati sulla tastiera per rendere più semplice la richiesta dell’aiuto dell’intelligenza artificiale generativa. Ma, per quanto importante e innovativa, sarebbe un grande errore fermarsi all’AI. Ci sono un insieme di caratteristiche che rendono un laptop, migliore. Ecco i top secondo gli esperti, in questo primo trimestre di 2024.

Lap-top, i migliori secondo gli esperti: da Dell a Chroomebook passando per Apple

Anno nuovo, vita vecchia. Anche per questo 2024, la base deve essere quella di sempre. Ci serve un PC, ma per cosa? E ancora: che budget abbiamo. Importante saperlo: la maggior parte dei laptop moderni con specifiche top di gamma costa tra 1.800 e 2.000 euro al giorno d’oggi. Non troverai, più in generale, un buon sistema per meno di 1.000 euro : tanto costano molti ultra-portatili premium da 13 pollici, con chip come le serie Core i3 o i5 di Intel.

Per molti esperti il Dell XPS 13 è il miglior portatile Windows attualmente in circolazione. Intel Core Ultra 7 Processor 155H (24MB Cache, 16 cores, up to 4.8 GHz), Windows 11 Home, in inglese, francese e spagnolo. Display 13.4″, FHD+ 1920 x 1200, 30-120Hz, Non-Touch, Anti-Glare, 500 nit, EyeSafe, InfinityEdge.

Memoria da16GB, LPDDR5X, 7467MT/s, spazio di archiviazione da 512 GB. Con tutti gli accessori stiamo sui 1300 euro, o giù di lì, promo a parte. Nel gaming sta spaccando l’ASUS Zephyrus G14, un PC da feedback stra-positivi, ma con il prezzo stiamo sugli ordini dei 1500 euro.

Tra i Chroomebook tiene botta ancora il Lenovo IdeaPad Flex 5 del 2023. Un laptop 2-in-1 Laptop da 14 pollici, WUXGA IPS Touchscreen 6-Core Intel i3-1315U, 8GB di RAM, con un potente Intel Core i3-1315U di 13a generazione. Su Amazon si trova al massimo a 499 euro.

E gli appassionati di Apple? Nel rapporto qualità prezzo, si lascia preferire il MacBook Air da 13 pollici. Ora il colosso di Cupertino ha portato i suoi chip della serie M all’intera gamma, con i modelli Pro che sfoggiano la terza generazione di questi processori, l’esperienza è strepitosa: l’unica considerazione che bisogna fare è quella di sempre: il budget a disposizione e cosa ci devi fare, stiamo pur sempre parlando di un laptop da 1050 euro.