Vuoi avere le note del tuo Kindle sempre a portata di mano? Puoi esportarle così

Il Kindle si è affermato come l’ebook reader più diffuso, non solo per la vasta gamma di titoli a disposizione ma anche per la sua praticità e le numerose funzioni integrate.

Tra queste, una delle più apprezzate è sicuramente la possibilità di selezionare passaggi importanti, evidenziarli e aggiungere note personali, creando un vero e proprio dialogo con il testo e l’autore. Ma cosa fare con questo tesoro di spunti, riflessioni e appunti sparsi tra le pagine digitali? La soluzione è semplice: esportarli e renderli accessibili ovunque.

Esportare le note del Kindle non è solo un modo pratico per averle sempre a portata di mano, ma anche un’opportunità per dare nuova vita ai tuoi spunti e alle tue riflessioni. Che tu scelga di condividerle con il mondo o di conservarle per te, le tue note arricchiranno la tua esperienza di lettura e ti accompagneranno anche dopo aver voltato l’ultima pagina.

Esportare le note dal tuo Kindle è un processo intuitivo e veloce. Basta seguire questi semplici passaggi.

Esportare le note del Kindle: una guida passo passo per liberare i tuoi pensieri

Accedi alla sezione “Note”: dal menu principale del tuo Kindle, seleziona l’opzione “Note” per visualizzare l’elenco completo delle tue annotazioni, organizzate per libro. Scegli l’opzione “Esporta note”: in alto a destra dello schermo troverai l’opzione “Esporta note”. Cliccandola si aprirà un menù con diverse opzioni di condivisione. Invia le note via email: l’opzione più immediata è quella di inviare le note al tuo indirizzo email. Riceverai un messaggio con due allegati: un file HTML con le note formattate in modo chiaro e leggibile, e un file CSV contenente i dati grezzi delle tue annotazioni. Condividi le note su Goodreads: per chi ama condividere le proprie letture e interagire con altri appassionati, è possibile inviare le note direttamente al proprio account Goodreads.

Per poter usufruire di questa opzione, però, è necessario aver preventivamente collegato il tuo account Goodreads al tuo Kindle. Questa operazione può essere effettuata seguendo questi passaggi:

Accedi alle impostazioni del tuo Kindle: dal menu principale, seleziona l’icona a forma di ingranaggio per accedere alle impostazioni del dispositivo. Vai alla sezione “Il tuo account”: tra le varie opzioni, seleziona la voce “Il tuo account”. Scegli l’opzione “Social”: in questa sezione troverai le opzioni per collegare i tuoi account social al Kindle. Seleziona “Goodreads” e segui le istruzioni per effettuare il collegamento. Collega il tuo Kindle da Goodreads: per completare l’operazione, accedi al tuo account Goodreads dal browser del tuo computer o smartphone e segui le istruzioni per collegare il tuo Kindle.

Una volta collegati gli account, potrai inviare le tue note a Goodreads direttamente dal tuo Kindle. Questa funzione si rivela particolarmente utile per tenere traccia delle tue letture, condividere le tue citazioni preferite e confrontarti con altri utenti sulle tue impressioni.