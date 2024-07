VPN attiva ma non sempre funziona e rischi comunque: verifica rapidamente ed evita il peggio

Verificare regolarmente il corretto funzionamento della VPN è essenziale per mantenere la sicurezza e la privacy online.

Nell’era digitale, la privacy e la sicurezza online sono diventate una priorità per molti utenti. Le reti private virtuali, note come VPN, sono strumenti sempre più popolari per proteggere le attività online da occhi indiscreti. Offrono un livello di anonimato mascherando l’indirizzo IP e crittografando la connessione internet.

Tuttavia, come accade per ogni servizio online, anche le VPN possono avere problemi. Averla attiva non garantisce sempre una protezione completa. Errori tecnici, configurazioni errate o limitazioni del servizio possono compromettere la sicurezza e la privacy degli utenti.

Per questo motivo, è essenziale verificare periodicamente il corretto funzionamento della VPN. Controllare regolarmente l’efficacia della propria rete virtuale può prevenire rischi potenziali e garantire che la connessione rimanga sicura.

Come verificare se la VPN funziona correttamente

Una delle prime verifiche da effettuare riguarda l’indirizzo IP. Una VPN affidabile deve mascherare l’IP originale fornito dal provider di servizi internet (ISP). Per controllare questo aspetto, è sufficiente disconnettersi e visitare un sito che mostra l’indirizzo IP, come “What Is My IP” o “IP Address Lookup”. Dopo aver annotato l’IP originale, riconnettiti e visita nuovamente lo stesso sito. Se l’IP è cambiato, la VPN sta funzionando correttamente. In caso contrario, potrebbero esserci problemi di configurazione.

Un altro passo fondamentale è verificare lo stato della VPN attraverso il software o l’applicazione dedicata. La maggior parte dei client VPN ha un indicatore di stato che segnala se la connessione è attiva o meno. Questo indicatore può essere un simbolo di connessione, una luce verde o rossa, o un altro segnale visivo. Assicurarsi che l’indicatore mostri uno stato di connessione attiva è un buon punto di partenza per confermarne il funzionamento.

Le VPN possono poi ridurre la velocità di internet a causa dei processi di crittografia e instradamento. Per garantire una connessione ottimale, è utile eseguire un test di velocità. Connettiti a un server VPN e utilizza strumenti di test di velocità affidabili come “Speed Test” di Ookla o “Fast.com” di Netflix. Confronta i risultati del test con e senza la VPN attiva. Se la velocità è significativamente ridotta, prova a cambiare server o contatta il supporto del tuo provider.

Infine, è importante assicurarsi che il software VPN non contenga malware. Utilizza un software antivirus affidabile per scansionare l’installer della VPN prima dell’installazione. Monitora il traffico di rete per individuare eventuali attività sospette. Mantieni sempre aggiornati sia il software che il programma antivirus per proteggerti dalle minacce più recenti.