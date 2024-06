VPN, altro che sicurezza online: la scoperta degli esperti è da rabbrividire, controlla prima che sia troppo tardi

Scegliere una VPN affidabile è essenziale per proteggere la propria privacy: purtroppo, non tutte offrono gli stessi livelli di sicurezza.

Le VPN sono strumenti sempre più popolari tra gli utenti di Internet. Questi software permettono di creare una connessione sicura e crittografata tra il dispositivo dell’utente e un server remoto, garantendo così la privacy e la sicurezza online. Con l’aumento costante delle minacce informatiche e le crescenti preoccupazioni per la privacy, sempre più persone scelgono quindi di utilizzare queste piattaforme per proteggere i propri dati.

Molti utenti le utilizzano per migliorare la sicurezza delle connessioni Wi-Fi pubbliche e per evitare che i fornitori di servizi Internet possano monitorare le loro attività online, mentre altri le sfruttano per aggirare le restrizioni geografiche dei vari servizi online.

Esistono numerose opzioni sicure e affidabili per Android, Mac, Windows e iPhone. Tuttavia, non tutte le VPN sono uguali e alcuni recenti studi hanno sollevato preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza di alcune di queste soluzioni.

Non tutte le VPN sono davvero affidabili: scoperte delle falle piuttosto gravi in alcune di esse

Un recente rapporto di Top10VPN ha messo in luce una serie di problemi legati all’utilizzo delle VPN gratuite per Android. Molte di queste applicazioni, che come tutte promettono una maggiore sicurezza e privacy, in realtà possono esporre gli utenti a gravi rischi. Il rapporto rivela che decine di VPN gratuite per Android hanno fatto trapelare gli indirizzi IP degli utenti e i dati WebRTC, compromettendo così l’anonimato degli utilizzatori.

Oltre alle perdite di IP, molte di queste VPN gratuite offrono una crittografia parziale, scarsa o inesistente. Questo significa che il traffico dati degli utenti non è adeguatamente protetto e può essere facilmente intercettato da malintenzionati. Alcune VPN espongono anche dati HTTP, aumentando ulteriormente il rischio di attacchi informatici.

Questi problemi di sicurezza rendono le VPN gratuite un’opzione poco affidabile per chi cerca protezione online. Il rapporto di Top10VPN ha analizzato le 100 app VPN gratuite più scaricate, scoprendo che oltre il 10% di queste non crittografa correttamente i dati degli utenti. Più della metà delle app presenta instabilità nel tunnel VPN, mentre solo il 20% utilizza gli algoritmi di crittografia realmente sicuri.

Tra i servizi gratuiti più affidabili, secondo le stime ti Top10VPN, ci sono Atlas VPN e BitDefender VPN, che non hanno mostrato perdite di IP o DNS. Si tratta comunque di un esiguo numero di eccezioni, rispetto alla vasta maggioranza di app che presentano gravi vulnerabilità.