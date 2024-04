Vodafone, l’app si rinnova: da oggi potrai farlo con gli aggiornamenti dell’ultima versione

L’app di Vodafone si rinnova e da oggi ti permette di fare una cosa in più. Ecco tutti i dettagli dell’ultima versione, è utilissima.

Vodafone viene considerato ancora oggi come uno degli operatori telefonici migliori che si possono trovare sul mercato. Un successo che è stato costruito nel corso degli anni, a suon di offerte che includono minuti, SMS e Giga di internet a prezzi sempre più ridotti. Ma non solo, perché vanno menzionate anche le diverse operazioni di fidelizzazione di chi già ha un piano tariffario attivo. E poi la copertura, completa col 5G in buona parte del territorio italiano.

Da ormai diverso tempo, l’azienda si sta concentrando anche sulla sua app per smartphone. Da dove è possibile gestire facilmente tutte le operazioni in maniera facile e veloce. E non è finita qui, perché di recente è stata introdotta una nuova versione per iOS ed Android con l’ultimo aggiornamento che permetterà a tutti i clienti di svolgere una operazione in più. Ecco di che cosa si tratta, potrebbe tornarvi utilissima già nel breve termine.

L’app di Vodafone si aggiorna: ecco cosa sarà possibile fare

Nei giorni scorsi, Vodafone ha annunciato di aver rilasciato un nuovo aggiornamento della sua app per mobile. Con l’ultima versione che va ad introdurre diverse novità che potranno tornare utile ai clienti. Una in particolare, ossia un’operazione extra che ora sarà facilmente accessibile col proprio telefono in men che non si dica.

Stiamo parlando della possibilità di scaricare le fatture in maniera ancor più repentina. E infatti con l’ultimo aggiornamento, è possibile fare il download delle fatture direttamente dall’app. Ma anche “gestire facilmente le preferenze di consenso offrendo il pieno controllo sulla tua esperienza. Inoltre, abbiamo introdotto l’autenticazione a due fattori, tramite codice SMS, in fase di accesso all’app” si legge nel comunicato di accompagnamento della nuova versione.

Quest’ultima novità annunciata dell’autenticazione tramite codice OTP rimane comunque una formula temporanea. Come già spiegato in precedenza, infatti, a partire da aprile 2024 l’unico modo per accedere all’applicazione sarà tramite le credenziali del proprio account.

Ecco perché, se ancora non lo avete fatto, è consigliabile creare un nuovo account sul sito di Vodafone. Così che sarà possibile continuare ad accedere all’app e ad utilizzare tutti i principali i servizi in maniera facile e veloce. L’aggiornamento dovrebbe essere già disponibile sia sul Play Store di Android che sull’App Store di iOS.