Videogiochi per Xbox 360: questi valgono fino a 1.000 euro e potresti averli in casa

Se possiedi ancora questi videogiochi per Xbox 360 potresti avere per le mani oggetti da collezione dal valore elevatissimo.

Forse non ci pensiamo mai quando compriamo una console e i suoi videogiochi ma, a distanza di tempo, quella console e quei videogiochi possono avere un valore economico più che discreto, oltre che un valore sentimentale.

Possederli, tenerli con cura, evitare che si rovinino può quindi metterti nelle condizioni di trovare per loro collezionisti disposti a pagare dieci, cento o anche mille volte il prezzo originale. E ovviamente più una console è vecchia più valore hanno i giochi a essa collegati. Vediamo quelli che sono i videogiochi per Xbox 360 più remunerativi.

Videogiochi per Xbox 360, questi sono un tesoro

Cominciando da quello più ricercato in assoluto c’è una versione super limitata di Dead Space. Si tratta della versione che contiene, oltre al fumetto e all’artbook, un autografo originale di Glen Schofield nonché quello dell’art director. Se sei riuscito a mettere le mani su questa super limited edition potresti venderla su eBay anche a oltre 4.000 euro. Un altro videogioco molto ricercato è un’altra edizione speciale.

La Master Assassin’s edition del secondo capitolo di Assassin’s Creed. Si trova ancora come oggetto su Amazon ma ovviamente non è disponibile. Questa versione speciale contiene anche una action figure di Ezio. Non è rara e costosa come Dead Space ma può comunque fruttare circa 300 euro.

Tornato in auge grazie al lavoro fatto da Amazon Prime c’è anche una edizione di uno dei titoli di Fallout che può arrivare a valere oltre 1200 euro: si tratta della Survival edition di Fallout 3. Il survival kit contiene addirittura un Pip Boy, oltre ad artbook e a documentario. Ciliegina sulla torta il pupazzetto del Pip Boy in scatola di metallo. Un’altra sontuosa edizione limitata che può valere fino a 500 euro è la Collector’s edition Ghost di Destiny.

Una collector’s edition di tutto rispetto con adesivi, steelbook, una cartina spaziale e un Ghost. Concludiamo la nostra carrellata di videogiochi per Xbox 360 che possono avere un grande valore per i collezionisti con una ultima collector’s edition. Si tratta della Special edition di Tales of Vesperia. Per questa edizione speciale c’è subito da dire che risulta molto difficile da trovare, il che già la rende preziosa.

Per esempio online si trovano esemplari delle versioni per PS4 e per Xbox One ma la versione Xbox 360 non è visibile. Alcune edizioni sono presenti su eBay ma, e il prezzo lo tradisce, si tratta di edizioni che non sono complete.