Videogiochi in uscita ad aprile 2024, ecco la top 10 dei titoli imperdibili

Scopri quali sono i titoli dei videogiochi più interessanti in uscita ad aprile. Alcuni sono davvero imperdibili.

Con l’arrivo di aprile, anche il mondo dei videogiochi si rinnova e lo fa con tutta una serie di nuovi titoli da giocare. Trattandosi di numerose uscite, oggi prenderemo in considerazione quelli che sono tra i dieci più attesi nonché più interessanti nel panorama di questo mese. Ecco, quindi, i giochi che non dovresti assolutamente perderti.

Ogni mese escono sempre nuovi videogiochi e il numero (dividendoli tra pc e varie console) è sempre un aumento. Stargli dietro diventa sempre più difficile e se ciò può essere eccitante per i giocatori incalliti, può rappresentare un ostacolo per chi, pur amando questo hobby, non riesce a tenere il passo con i tanti titoli che vengono sfornati ogni mese. A tal proposito, oggi vedremo quindi quelli che sembrano i più promettenti e che vale la pena prendere in considerazione.

I giochi imperdibili in uscita nel mese di aprile

Tra quelli di maggiore interesse c’è indubbiamente Sandland, un gioco dedicato a una serie meno conosciuta del compianto Akira Toriyama e che è rappresentata da un gioco di ruolo d’azione a mondo aperto e che prevede l’uso di veicoli diversi da comandare.

Non si può, ovviamente, non citare anche Stellar Blade, progettato e sostenuto da Sony e diventato subito noto per le immagini davvero realistiche e per la combinazione di gioco d’azione elegante e al contempo frenetico. Children of the Sun è un altro dei titoli imperdibili, particolarmente indicato per gli amanti degli sparatutto. La visione alternativa del gioco consente infatti un nuovo punto di vista e un’esperienza di gioco sicuramente diversa dal solito e, per questo, molto interessante.

Gli amanti del tennis non possono farsi mancare TopSpin 2K25 che dopo un periodo di pausa torna a far sognare gli utenti con un gioco di cui si sa ancora poco ma che sta già attirando la curiosità di molti. Tra i giochi di punta c’è anche un titolo indipendente che è quello di Arold Alibut. Un genere andato di moda negli anni 90 e presto finito nel dimenticatoio ma che ora sembra voler tornare in auge con una nuova avventura in stop-motion.

Proseguiamo con altri cinque titoli che vale la pena esplorare e provare al fine di vivere nuove esperienze. Tra i più gettonati ci sono: Tales of Kenzera: Zau, Turbo Kid, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Saba Emerald Beyond e Figli del Valhalla. Aprile si conferma, quindi, come un mese tutto da giocare.