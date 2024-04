Videogame, parola alla scienza: come e perché giocarci può fare la differenza

Sebbene ci siano degli svantaggi nel giocare troppo ai videogame, alcuni esperti hanno rivelato anche dei vantaggi sorprendenti.

Ci sono chiare precauzioni per le famiglie quando i bambini giocano ai videogame. Alcuni bambini hanno difficoltà a distaccarsi dallo schermo, altri hanno sbalzi d’umore durante o dopo il gioco, o diventano iperconcentrati. Possono poi esserci casi in cui i bambini sono totalmente consumati dai giochi.

Tuttavia, in pochi sanno che ci sono anche alcuni aspetti positivi. Anche se chi non gioca può sostenere che rendono pigri, danneggiano il cervello o rovinano la vita sociale, in realtà hanno molti benefici fisici, cognitivi e sociali. Di seguito, scopriamoli nel dettaglio.

6 ragioni per cui le persone dovrebbero giocare ai videogiochi

Gli effetti positivi dei videogame sono numerosi, da una migliore memoria e capacità di risoluzione dei problemi a un miglioramento dell’umore e delle abilità sociali. Gli studi dimostrano che i bambini che giocano ai videogiochi possono migliorare leggermente le loro capacità di lettura. Questo è vero anche per i bambini che hanno difficoltà a leggere e anche quando giocano a giochi d’azione. I ricercatori pensano che ciò possa accadere perché i bambini hanno bisogno di capire le istruzioni testuali per giocare.

Inoltre, molti giochi, come Minecraft, sono ambientati in mondi virtuali 3D in cui i bambini devono esplorare. Il risultato è che i ragazzi che giocano a questi giochi hanno la possibilità di mettere in pratica le proprie abilità visuo-spaziali. Ciò può portare ad una migliore comprensione della distanza e dello spazio.

Al centro di ogni videogioco c’è una sfida. Alcuni giochi possono essere insensati, ma molti altri – dagli enigmi e misteri, alla gestione di città o imperi virtuali – offrono ai ragazzi la possibilità di affrontare un problema e lavorare per trovare una soluzione. Alcuni ricercatori affermano che i bambini che giocano a questi videogiochi migliorano in tre aree: pianificazione, organizzazione e pensiero flessibile.

Alcuni bambini hanno difficoltà ad integrarsi e a fare amicizia nella vita reale. I videogiochi possono essere un rifugio per trovare persone con cui connettersi in modo positivo. Nelle nostre vite frenetiche, i giochi offrono incontri virtuali con amici della vita reale. Inoltre, offrono anche ai bambini qualcosa di cui parlare a scuola.

Inoltre, ci sono anche alcune prove che dimostrano che incoraggiano il pensiero creativo. In uno studio, ai giocatori di 12 anni è stato chiesto di disegnare, raccontare storie, porre domande e fare previsioni. Tutti i bambini hanno mostrato alti livelli di creatività e curiosità.