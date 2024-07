Video su Prime e Netflix sgranati, non è una tua impressione: salva questa impostazione o li vedrai sempre peggio

Non riesci a vedere bene i video di Prime e Netflix? Ecco la guida per risolvere ogni problema per la vostra visione.

Il cinema è una delle passioni più comuni. Oggi non soltanto al cinema si possono vedere ottimi film, oltre a serie televisive in prima visione. Netflix e Prime sono due servizi di streaming più noti e più interessanti, grazie al suo immenso catalogo per poter vedere qualsiasi genere di film e serie. Ha un costo economico, tramite abbonamento annuale, ed è praticamente come avere un cinema in casa propria.

Tuttavia, molte persone stanno riscontrando alcune problematiche legate alla bassa qualità dei video. Innanzitutto Netflix e Prime trasmettono sempre in alta qualità, ma quando avviene questo inconveniente è perché c’è un’impostazione sbagliata nel proprio dispositivo. Che si tratti di un documentario, un film, una serie televisiva o un episodio di Friends, ovviamente tutti vogliamo vederlo in alta qualità. E allora come fare?

Come aumentare la qualità dello streaming su Netflix e Prime

Come detto Netflix è uno dei servizi di streaming più noto, con 269,6 milioni di abbonati in oltre 190 Paesi. Nella piattaforma ci sono più di 3.000 contenuti tra film, serie televisive, documentari e tanto ancora. Un catalogo davvero vasto che rende la N rossa un’ottima alternativa al cinema. Anche Prime è un altro servizio che vanta milioni di abbonati nel mondo. Per migliorare la qualità dei propri contenuti, si può utilizzare una funzione che non tutti conoscono.

L’app di Netflix ottimizza automaticamente la qualità delle immagini in alcuni dispositivi, come Android, ma non vale per serie televisive o film che si guarda sulla rete mobile. Per aggirare questo problema si può modificare la qualità dei video aprendo l’app del sito e facendo click su “Il mio Netflix” in basso a destra dello schermo e poi sulle tre linee in alto a destra dello schermo. Dopodiché c’è un altro passaggio da fare per migliorare la qualità dei video.

Bisogna aprire “Impostazioni app” e poi andare su “Download”. Dopodiché bisogna impostare se desideri scaricare soltanto tramite WiFi e decidere quale qualità visualizzare i contenuti. Nella parte superiore dello schermo si troverà la qualità di dati utilizzata da Netflix durante la visione tramite rete mobile. Se si sceglie “Qualità massima di dati”, questa sarà la più alta. La massima qualità dell’immagine che si può trasmettere in streaming con Netlix dipende anche dall’abbonamento stipulato con la piattaforma.

Per migliorare la qualità dei video su Prime, invece, bisogna andare du “Seleziona suoni e schermo”. Successivamente cliccare su “Seleziona schermo” e poi ”Seleziona risoluzione video”. Dopodiché è possibile migliorare la qualità dei video per apprezzare al meglio serie tv, documentari, film e altri contenuti.