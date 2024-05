Ventola del PC rumorosa: non sottovalutare questo campanello d’allarme, intervieni o distruggi il computer

Se la ventola del vostro PC è troppo rumorosa, dovete intervenire subito o distruggete tutto. Ecco alcuni rimedi efficaci.

Il computer richiede sempre la giusta manutenzione per evitare problemi su larga scala già nel breve periodo. Esistono diversi campanelli d’allarme che potrebbero spingerci a prendere delle contromisure. Che spesso risultano decisive, per evitare danni irreparabili e che richiedono poi l’acquisto di un nuovo device o ore di manutenzione che vanno a costare centinaia e centinaia di euro.

Parliamo oggi di uno dei problemi più comuni in assoluto, ossia la ventola che inizia ad essere troppo rumorosa. Questo particolare dettaglio del PC è fondamentale pere vitrea che il PC si surriscaldi. Come fosse na sorta di ventilatore, lavora per raffreddare tutte le componenti interne del computer quando fa troppo caldo e le temperature si alzano. Cosa fare in caso di troppo rumore? Ecco alcuni rimedi contro il caldo, così evitate di buttare tutto.

Ventola del PC rumorosa: cosa fare per rimediare

Se la ventola del vostro PC è troppo rumorosa, dovete subito intervenire e fare qualcosa per rimediare. In questo modo, sarete certi di evitare problemi su larga scala e potrete goder di un dispositivo sempre perfettamente funzionante e che non richieda investimenti importanti e riparazioni continue.

Per prima cosa, consentite sempre un flusso d’aria continuo. Posizionando il computer in un luogo tale che la parte posteriore e i lati siano liberi dagli ostacoli, così facendo, il calore potrà fuoriuscire dalla parte posteriore tramite il dissipatore. Cercate poi di evitare lo sporco, andando sempre ad aprire il case e a lasciarlo aperto per far sì che l’aria possa pulire bene le varie zone delicate.

Se notate che la ventilazione non è efficiente, potete anche aggiungere altre ventole al case del PC. Oppure sostituire l’alimentatore se notate che è diventato troppo vecchio e rumorosa. Esistono poi anche altri accessori per il raffreddamento, utili per esempio se avete una notebook.

Ci sono delle basi di raffreddamento che costano solo 15-20 euro e che giocano spesso un ruolo decisivo per poter ridurre la temperatura di tutte le componenti. Solo così sarete sicuri di poter godere di un computer che sia sempre fresco e che non vada più a farvi rischiare nulla dal punto di vista del funzionamento delle componenti interne.