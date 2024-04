Vecchie camicie in casa? Trasformale in custodie per pc o tablet! Ecco come fare

Se avete delle vecchie camicie in casa, potete sfruttare questo trucco per trasformarle in custodie per PC e tablet: ecco come.

Perché buttare via le vecchie cose quando possono essere riciclate? Così da dare loro una seconda vita, evitare lo spreco e al tempo stesso avere un accessorio in più che può tornare sempre utile. Questo discorso può venire tranquillamente allargato anche al mondo della tecnologia, sia in maniera diretta che indiretta.

Oggi vi sveliamo un trucco geniale che potete pensare di mettere subito in pratica. Se avete delle vecchie camicie in casa che non utilizzate più e state pensando di gettare nel cassonetto, vi sbagliate di grosso. C’è una speciale guida che vi forniremo per poterle trasformare in comode custodie per il vostro PC o tablet. Ecco che cosa dovete fare, vi basta qualche minuto e un po’ di manualità per poter godere di un accessorio extra bello da vedere e che vi tornerà utilissimo.

Trasformare vecchie camicie in custodie per PC e tablet: ecco come fare

Mettete fine allo spreco delle vostre vecchie camicie con questo trucco geniale. Avrete la possibilità di trasformare il tutto in comode custodie per il vostro PC o tablet. Di modo da poter portare i vostri device tech ovunque vogliate nella comodità più assoluta. Con un occhio di riguardo verso il design e lo stile, considerando che mostrerete a tutti uno stile e una fantasia invidiabili.

Tutto quello che dovete fare è sfruttare i polsini, da reinventare in comode custodie. Ancora meglio se avete una vecchia camicie in flanella, un materiale decisamente più resistente rispetto al cotone e che è in grado di mantenere i dispositivi elettronici al riparo da eventuali urti.

Prendete innanzitutto il capo d’abbigliamento e procedete a tagliarlo con precisione, tenendo come punto di riferimento l’inizio del polsino. Ora allargate leggermente il tessuto, munendovi di entrambi i pezzi che avete tagliato. Ricollegate il tutto così da avere più spazio a vostra disposizione, che servirà per poter inserire all’interno il device che vi serve.

Se notate che, una volta completata la chiusura, non ci sia abbastanza sicurezza, potete pensare di aggiungere un po’ di imbottitura. In che modo? Sempre utilizzando il materiale della camicia, che può fungere anche da protezione ulteriore. Così facendo, avrete la vostra custodia ideale, da arricchire con dettagli come spille o pinzette.