Vecchi videogiochi per PlayStation 3, se hai ancora questi possiedi un vero tesoro: valgono moltissimo

Una specifica tendenza degli ultimi anni. Rivalutare vecchi supporti, oggetti che hanno fatto parte di un passato più che mai recente.

E’ sempre possibile cercare in quelli che possono essere considerati oggetti di un tempo un articolo di elevato valore, sulla quale poter riflettere per un eventuale investimento o addirittura, se in proprio possesso, da vendere per trarre un profitto.

Vecchi telefonini, oggetti di uso comune ma anche dischi, musicassette e soprattutto videogiochi. In questo caso si ha a che fare con qualcosa di estremamente prezioso stando alle ultime valutazioni disponibili. Quello che generalmente non ci si aspetta è vedere, nel tempo, quanto un titolo, in questo caso, per esempio, il riferimento è ai classici videogame per console.

Negli anni, infatti, numerose edizioni hanno preso ad acquisire un valore man mano sempre più elevato e di conseguenza, è iniziata la corsa per accaparrarsi quelli che oggi rappresentano dei veri e propri gioielli per i collezionisti di tutto il mondo.

Vecchi videogiochi per PlayStation 3: i titoli più ricercati dai collezionisti

Ogni tipologia di console, per l’appunto, detiene i suoi preziosi “cimeli”, ma in alcuni casi il tutto diventa ancora più suggestivo, come nel caso della “vecchia” PlayStation 3 di Sony. Tra i titoli più ricercati per quel che riguarda i videogames da console un discorso a parte può essere fatti per quelli compatibili con la console di Sony.

In quel caso è giusto ragionare non solo in termini di qualità del prodotto, ma anche di dati relativi alle vendite e all’impatto che gli stessi articoli, per cosi dire, hanno avuto sul popolo degli amanti del settore. Le varie situazioni, però, possono variare in base anche ad altri elementi altrettanto validi che aggiungono valore al prodotto anno dopo anno.

“Uncharted 2 – Among Thieves: Fortune Hunter Edition”, per esempio, è uno dei titoli più ricercati in assoluto dai collezionisti di ogni parte del mondo. La distribuzione ha riguardato per l’esattezza soltanto 200 tornei e oggi il videogioco è scambiato per una cifra che può raggiungere tranquillamente i 4mila dollari.

“NBA Elite 11” è considerato, poi, un altro pezzo da novanta, in quanto a popolarità e valore, oltre chiaramente al prestigio stesso. In questo caso, poi, da sottolineare l’iniziale mancato gradimento da parte degli stessi utenti in seguito all’uscita sul mercato del titolo. Valore, oggi, stimato intorno ai 9mila dollari.

Tra gli altri videogiochi più che mai apprezzati dai collezionisti è inoltre possibile trovare: “Kingdom Hearts HD 2.5 Remix Collector’s Edition”, estremamente raro, “Bioshock Infinite“, tra i più popolari in assoluto e Red Dead Redemption anch’esso incredibilmente apprezzato dal pubblico. Una serie di autentiche perle per un contesto sempre in continua evoluzione.