“Vai al profilo…”, è allerta per la nuova truffa con un preciso messaggio di testo. Devi ignorarla

Sale l’allerta per la nuova truffa con un preciso messaggio. Il tentativo dei cybercriminali si diffonde: cosa fare per non correre rischi.

In quest’ultimo periodo si sono segnalati molteplici tentativi da parte dei cybercriminali che hanno preoccupato gli utenti italiani ed esteri. Ancora una volta è emerso un messaggio tramite una truffa phishing che rappresenta un certo pericolo per chi viene raggiunto da questa comunicazione.

Continuano ad evidenziarsi segnalazioni riguardo una truffa phishing che avrebbe colpiti molteplici utenti in queste ore. L’aspetto che più emerge da queste segnalazioni è la difficoltà a inquadrare il contenuto del messaggio come un inganno ed è per questo che molti gli avrebbero dato seguito.

Questo tentativo fa capire ancora una volta che gli hacker stiano sempre più perfezionando le loro tecniche. Per contrastare questa pericolosa deriva è necessario conoscere dettagliatamente le truffe e cercare di prestare sempre molta attenzione in presenza di comunicazioni inaspettate.

La nuova truffa phishing preoccupa: il messaggio e come difendersi

Per quanto la tecnica del phishing sia ormai nota il numero di persone che credono a queste comunicazioni è sempre molto alto. Un dettaglio dimostrato anche dagli utenti che si sono fidati del nuovo messaggio apparso nelle loro caselle di posta elettronica.

Il messaggio a cui stare attenti evidenzia la volontà di una donna di conoscersi e passare del tempo insieme. Dopo una prima presentazione in cui svela i suoi pregi, invita l’utente ad andare sul suo profilo per continuare la conversazione. Naturalmente se si clicca il link presente non si finirà a parlare con lei ma si consegneranno tutti i dati personali agli hacker che si nascondono dietro questo attacco.

In questo caso i cybercriminali si sono inseriti in un ambito oggi molto praticato, quello dei siti di incontri. Se il messaggio dovesse arrivare ad un utente che utilizza delle dating app potrebbe cascare nell’inganno in poco tempo. D’altronde è proprio questo lo scopo dei tentativi del phishing, i quali sono noti per la grande abilità di camuffarsi.

Per evitare di cadere in questo tipo di truffe bisogna subito identificare l’inganno semplicemente leggendo il testo. Questi messaggi infatti non sono scritti correttamente e già solo questo elemento fa intuire che si tratta di un qualcosa di non affidabile.

L’altro aspetto importantissimo è dare uno sguardo all’indirizzo del mittente, che sicuramente non avrà un dominio come quelli normali. Queste indicazioni valgono sia per la nuova truffa che per gli inganni di questo tipo e metterle in atto consente di contrastare gli attacchi dei malfattori in maniera decisa ed efficace.