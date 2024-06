Utilizzi questo modello di mouse? C’è una verità che nessuno ha mai rivelato prima: buttalo nel cestino

Fate attenzione a come e a quale mouse utilizzate quando state al computer, potrebbe causarvi diverse problematiche.

Da qualche anno a questa parte il PC è diventato uno strumento fondamentale per lo svolgimento di diverse task. I ragazzi di oggi cominciano ad utilizzarlo sin da giovanissimi per questioni di studio (e nel tempo libero per lo svago), finché in periodo universitario non diventa un compagno insostituibile.

Sono sempre di più i lavori che possono essere svolti da casa con PC e sono molteplici anche quelli che ne richiedono l’utilizzo in ufficio. Insomma ormai gran parte della popolazione mondiale utilizza questi dispositivi ogni giorno. Da tempo si cerca di sensibilizzare sui rischi collegati ad una routine di utilizzo scorretta, come il lavoro continuativo senza pause, oppure l’utilizzo di postazioni di lavoro scomode.

Sebbene oggi vi sia maggiore consapevolezza sui rischi e le problematiche derivanti da un utilizzo continuativo e duraturo del computer, in molti ancora sottovalutano i problemi che può causare l’utilizzo costante del mouse se questo non è adatto alla nostra postura e alla nostra conformazione fisica.

Forse state utilizzando il mouse sbagliato: ecco cosa può capitarvi

Fino ad una ventina di anni fa c’era poco studio sulle dimensioni e la struttura dei mouse. Questi strumenti fondamentali per l’utilizzo del computer erano tutti uguali e chi li progettava non teneva conto dell’esigenza dei singoli individui. Oggi, invece, c’è un maggiore studio e un’enorme varietà di modelli.

Questo perché ci si è resi conto che l’utilizzo di un mouse che non agevola la struttura fisica e il modo in cui lo si utilizza può alla lunga causare dei problemi fisici, in particolare una problematica dolorosa che in gergo è conosciuta come “Mal di mouse”. In generale, quando dovete acquistare un mouse dovete fare attenzione a come la vostra mano si adatta alla sua forma.

Il rischio più comune, qualora lavoraste costantemente in posizioni errate, con la mano sempre posta su un mouse di forma non ergonomicamente adatta alla vostra mano è che si sviluppi con il tempo un’infiammazione all’indice destro che alla lunga potrebbe sfociare in epicondilite, ovvero un’infiammazione dei tendini del gomito che potrebbe causarvi forte dolore a tutto l’avambraccio.

C’è inoltre il rischio di sviluppare la sindrome del tunnel carpale che è dovuta allo schiacciamento del tunnel mediano e che comporta intorpidimento e formicolio delle prime tre dita della mano e alla lunga anche dolori articolari e difficoltà nel compiere azioni con la mano.

Al fine di evitare simili complicazioni e problematiche fisiche è necessario prestare molta attenzione all’ergonomia della posizione durante le ore di lavoro, dunque dotarsi di una sedia in grado di sostenere una seduta corretta, utilizzare poggia polsi, mouse e tastiere adatte al lavoro svolto e alle vostre mani. Infine ricordare di calcolare la giusta altezza e distanza per lo schermo e di fare pause regolari da 15 minuti ogni 2 ore di lavoro.