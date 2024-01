Utilizzi la password di sblocco sul tuo iPhone? Potresti essere in serio pericolo, devi eliminarla subito

Stai attento se utilizzi la password di sblocco sul tuo iPhone, perché potresti essere in serio pericolo. Ecco perché devi eliminarla subito.

Tutti gli iPhone di ultima generazione presentano sistemi di sicurezza sempre più avanzati. Apple ci ha puntato parecchio negli ultimi anni, con aggiornamenti sia a livello di hardware che di software volti a fornire il massimo della protezione dei dati per i consumatori. Ma ci sono aspetti ai quali bisogna riporre particolare attenzione, uno in particolare.

Secondo un recente studio, infatti, la password di sblocco dell’iPhone potrebbe non essere così sicura come ci si poteva immaginare. Se anche voi siete soliti sbloccare il telefono inserendo i classici quattro numeri, vi consigliamo di eliminarla subito perché correte rischi enormi in caso di furto. Ecco in alternativa come potreste proteggere l’accesso alla schermata principale dell’iPhone, così sarete sempre più sicuri.

Password di sblocco su iPhone: ecco perché dovreste eliminarla subito

Vi sembrerà incredibile, ma secondo alcune ricerche recenti la password di sblocco dell’iPhone con le 4 cifre potrebbe essere più pericolosa di quanto abbiate sempre pensato. Questo per via di alcuni valori che portano i dati personali ad essere vulnerabili a possibili attacchi in caso di furto del telefono stesso.

Il motivo è molto semplice: 4 cifre sono troppo poche. Un ladro potrebbe potenzialmente violare il sistema di protezione anche solo facendo qualche tentativo o essendo a conoscenza di alcune informazioni da cui avrete potuto trarre ispirazione per il codice. Come ad esempio la data di nascita.

Ecco perché vi consigliamo di andare su Impostazioni, Face ID e Codice e quindi su Cambia Password. Dopo aver inserito il codice attuale a 4 cifre, vi servirà attivare l’opzione Codice alfanumerico personalizzato. Ossia una password molto più protetta, che sarà composta da lettere, numeri e caratteri speciali. Con una lunghezza che va da sei a dieci caratteri totali.

E se volete essere ancora più sicuri, e soprattutto metterci meno tempo per lo sblocco, attivate subito il Face ID o il Touch ID. Così che, a seconda del vostro modello di iPhone, potrete utilizzare l’impronta digitale o la scannerizzazione del viso per avere tra le mani il telefono sbloccato. Nulla di più semplice, in questo modo sarete sempre sicuri di poter proteggere le informazioni personali e di non correre rischi legati al possibile furto del telefono.