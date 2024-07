Usi spesso il task manager? Mettilo sempre in primo piano per gestire meglio le situazioni difficili

Il Task Manager di Windows, noto anche come Gestione attività, è uno strumento essenziale per la gestione delle applicazioni e dei processi in esecuzione sul tuo computer.

Può capitare che alcuni programmi diventino non rispondenti o che si desideri controllare le prestazioni del sistema in tempo reale. In questi casi, avere il Task Manager sempre accessibile può fare la differenza.

Mantenere il TaskManager sempre in primo piano offre numerosi vantaggi durante l’utilizzo quotidiano del computer:

Controllo immediato dei processi: Se un’applicazione diventa non rispondente o vuoi terminarne una rapidamente senza dover navigare tra diverse finestre aperte, avere il Gestore delle attività prontamente accessibile semplifica enormemente l’operazione.

Se un’applicazione diventa non rispondente o vuoi terminarne una rapidamente senza dover navigare tra diverse finestre aperte, avere il Gestore delle attività prontamente accessibile semplifica enormemente l’operazione. Monitoraggio delle prestazioni: Per chi ama tenere sotto controllo le prestazioni del proprio sistema (uso della CPU, della memoria RAM ecc.), avere questa utility costantemente visibile permette un monitoraggio continuo senza interruzioni.

Per chi ama tenere sotto controllo le prestazioni del proprio sistema (uso della CPU, della memoria RAM ecc.), avere questa utility costantemente visibile permette un monitoraggio continuo senza interruzioni. Gestione avanzata: Alcune volte potresti trovarti a dover gestire situazioni complesse causate da software ostili o malware che cercano di imporsi in primo piano; con il Gestore delle attività già preparato ad apparire sopra ogni altra finestra puoi intervenire tempestivamente chiudendo i processi indesiderati.

Ma come si fa a mantenere questa utility sempre visibile, soprattutto quando si lavora con molteplici finestre aperte? Scopriamolo insieme.

Come mettere Task Manager di Windows sempre in primo piano

Prima di addentrarci nel cuore dell’argomento, è utile ricordare come accedere rapidamente al Task Manager. Esistono diversi metodi: uno dei più veloci è utilizzare la combinazione di tasti Ctrl + Shift + Esc. Alternativamente, si può fare clic con il tasto destro sulla barra delle applicazioni e selezionare “Gestione attività” dal menu contestuale che appare.

Una volta aperto il Task Manager, potresti volerlo mantenere visibile mentre utilizzi altre applicazioni. Per farlo, dovrai accedere al pannello delle impostazioni del Task Manager stesso. Questo passaggio è semplice ma fondamentale per garantire che lo strumento rimanga sempre a portata di mano.

Dopo aver avviato il Task Manager, cerca un’opzione o un menu chiamato “Impostazioni”, “Opzioni” o qualcosa di simile nella parte superiore della finestra dell’applicazione. All’interno di questo menu troverai diverse opzioni configurabili; una di queste sarà etichettata come “Sempre in primo piano” o un’espressione equivalente.

Spuntando questa impostazione e confermando la tua scelta (se necessario), farai sì che il Task Manager riavvii rapidamente le sue funzionalità per applicare la modifica effettuata. Da quel momento in poi, ogni volta che avvierai il Gestore delle attività, esso apparirà automaticamente sopra tutte le altre finestre aperte sul desktop.

Personalizzare le impostazioni del Gestore delle attività per mantenerlo sempre visibile può migliorare significativamente l’efficienza con cui gestisci i compiti sul tuo PC Windows. Questa piccola ma efficace modifica alle impostazioni standard ti permetterà di affrontare con maggiore agilità situazioni impreviste e di ottimizzare la gestione quotidiana dei processi e delle applicazioni su cui lavori.