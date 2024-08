Usando il codice sconto del momento questo tablet è praticamente regalato: pochi ancora rimasti

Novità in arrivo per gli appassionati tech, che potranno acquistare un tablet con codice sconto ad un prezzo unico.

Nel mondo dell’avanzamento tecnologico, il tablet ha conquistato molti consumatori e lavoratori, i quali utilizzano lo strumento quotidianamente e per mille usi. Da alcuni anni sono disponibili sul mercato vari modelli di tablet, muniti più o meno di features a seconda delle esigenze del singolo utente.

Tra gli utenti molti lo utilizzano per svago e per la sua incredibile leggerezza ed altri, invece, lo trasformano in uno strumento potentissimo con cui realizzare operazioni complesse. Dal suo uso come tavoletta grafica per lavori di arte digitale, fino all’utilizzo scolastico come quaderno e raccoglitore di e-books, il tablet ha rivoluzionato il modo di lavorare.

La sua compattezza lo rende uno strumento estremamente leggero da portare in borsa o nello zaino, agevolando la mobilità di chi lo utilizza tutti i giorni. Non solo, grazie alla possibilità di scaricare applicazioni e programmi, la creatività e le funzionalità del tablet sono diventate praticamente illimitate.

Tablet: con questo codice sconto lo acquisti quasi gratis

Se sei alla ricerca di un nuovo tablet per affrontare l’arrivo dell’anno lavorativo o scolastico, Acer ha pensato all’offerta giusta. La nota azienda di Personal Computer propone l’acquisto di uno dei suoi prodotti attualmente di punta, ad un prezzo imperdibile. Si tratta del nuovo AcerTablet Iconia Tab P10, disponibile a soli 199 euro con uno sconto di 50 euro applicato automaticamente al momento dell’acquisto.

Dotato di processore ARM Cortex-A73 Quad-core 2,0 GHz, questo dispositivo è in grado di offrire all’utente una vastissima gamma di funzionalità. Il design sottile e leggero, oltre alla batteria di lunga durata, ne facilitano l’utilizzo a casa o in viaggio. Questo Iconia presenta il sistema operativo Android 12, fino a 4GB di memoria, 64 GB di spazio di archiviazione eMMC e uno slot MicroSD per lavorare sui propri file ovunque.

Non solo, il Tab P10 è munito di una fotocamera posteriore di 8Mp e di una anteriore di 5 Mp, perfetta per organizzare videochiamate e videoconferenze. La connessione internet Wi-Fi, inoltre, permette un collegamento veloce a qualsiasi rete wireless in pochi istanti. Si tratta di un’occasione unica da non perdere per gli appassionati e per chi, in questo momento, desidera acquistare uno strumento valido, potente e utile per il lavoro, la scuola o qualsiasi tipologia di svago.