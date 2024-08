Usa questa procedura e avrai sempre foto perfette: le modifichi in meno di un minuto

Se usi questa procedura avrai sempre delle foto perfette. Riuscirai a modificarle in meno di un minuto: il metodo è davvero innovativo.

L’editing delle foto ad oggi è diventata una pratica fondamentale per diverse ragioni legate all’evoluzione della tecnologia, ai cambiamenti nei comportamenti sociali e alle aspettative estetiche contemporanee. Infatti con l’avvento delle fotocamere digitali e degli smartphone, la qualità delle immagini è migliorata notevolmente, ma non è mai perfetta al 100%.

L’editing permette di correggere difetti, migliorare la luminosità, il contrasto e la saturazione e rimuovere imperfezioni, rendendo le foto più piacevoli esteticamente. Inoltre grazie alla modifica delle foto è possibile anche esprimere la propria creatività e personalizzare le immagini secondo il proprio stile.

Che si tratti di applicare filtri artistici, aggiungere testi o effetti speciali, o semplicemente ritagliare e raddrizzare, le possibilità sono infinite. Questo livello di personalizzazione è particolarmente apprezzato dagli utenti dei social media, dove si cerca sempre di stupire gli spettatori. Ora però una procedura innovativa renderà tutto più veloce.

Con questa procedura avrai sempre delle foto perfette: come utilizzarla

Google Foto continua a evolversi, aggiungendo nuove funzionalità progettate per semplificare e migliorare l’esperienza dell’utente. Una novità rilevante riguarda l’opzione “Migliora Foto”, che mira a semplificare l’editing delle immagini durante il processo di condivisione.

Questa nuova funzionalità dovrebbe rendere più facile migliorare le foto prima di condividerle, riducendo il fastidio associato alle regolazioni manuali. Attualmente Google foto offre una serie di strumenti di miglioramento automatico.

Tradizionalmente gli utenti devono seguire diversi passaggi per applicare questi miglioramenti prima di condividere le loro immagini. Questo comporta la selezione della foto, la modifica e poi la condivisione. Con la nuova funzione, gli utenti potranno applicare miglioramenti direttamente dal menu di condivisione . Secondo quanto emerso da un teardown dell’APK di Google Foto versione 6.93, presto sarà disponibile l’opzione “Migliora Foto” proprio quando si tocca l’icona di condivisione.

Quando si seleziona l’opzione “Migliora Foto”, Google Foto fornirà una vista di confronto che mostra la foto prima e dopo il miglioramento. Questa funzione mira a dare agli utenti un’idea chiara delle modifiche apportate, aiutandoli a decidere se sono soddisfatti delle regolazioni automatiche. La foto migliorata verrà quindi salvata nella cartella DCIM > Photo Editor del dispositivo, garantendo che sia facilmente accessibile per la condivisione. Infine bisogna ricordare che per ora questa funzione sarà disponibile solo per le singole foto.

Questo limite significa che gli utenti dovranno migliorare ciascuna foto individualmente se stanno condividendo più immagini contemporaneamente. Nonostante questo la nuova funzione promette di rendere l’editing delle foto più intuitivo e meno dispendioso di tempo rispetto al metodo esistente di toccare Modifica > Migliora prima della condivisione.