Uno dei videogiochi più folli degli ultimi anni è appena diventato gratis: è un GOTY

Un titolo che ha definito un’era nel genere dei giochi di ruolo viene ora offerto gratuitamente a tutti i videogiocatori.

Se sei un appassionato di videogiochi, sai bene quanto possa essere entusiasmante scoprire nuove offerte e promozioni. Gli store digitali offrono spesso giochi imperdibili per arricchire la propria libreria di giochi in modo totalmente gratuito. Proprio in questi giorni c’è un’opportunità unica e imperdibile su uno dei più popolari negozi di giochi online.

L’Epic Games Store è noto per le sue generose offerte settimanali, che spesso includono giochi di alto profilo a costo zero. Questa volta, però, ha superato se stesso con una promozione davvero straordinaria, che nessun giocatore vorrebbe assolutamente perdere: ad essere offerto gratuitamente è un titolo vincitore del premio “Game of the Year”.

Un capolavoro gratuito su Epic Games Store

Fino al 23 maggio, l’Epic Games Store offre gratuitamente “Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition“, uno dei giochi più acclamati degli ultimi dieci anni. Vincitore del premio Game of the Year ai Game Awards del 2014, il titolo è un gioco di ruolo sviluppato da BioWare, celebre per le sue narrazioni coinvolgenti e la creazione di mondi molto dettagliati.

Ben dieci anni fa “Dragon Age: Inquisition” ha battuto concorrenti del calibro di “Bayonetta 2“, “Dark Souls 2“, “Hearthstone” e “Middle-earth: Shadow of Mordor” per aggiudicarsi il titolo di GOTY 2014. Nonostante gli anni sulle spalle, continua a essere un punto di riferimento per i giochi di ruolo grazie alla sua trama complessa, ai personaggi memorabili e al gameplay estremamente originale.

Ora, grazie a Epic Games Store, tutti gli utenti hanno l’opportunità di aggiungerlo gratuitamente alla tua collezione. La Game of the Year Edition include una serie di contenuti aggiuntivi che arricchiscono ulteriormente l’esperienza base di gioco.

Tra questi annoveriamo i tre DLC principali: “Jaws of Hakkon2, “The Descent” e “Trespasser”, insieme ai pacchetti aggiuntivi “Spoils of the Avvar” e “Spoils of the Qunari”, che offrono nuove cavalcature, set di armature e opzioni di personalizzazione della base.

Per riscattare “Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition”, gli utenti devono visitare l’Epic Games Store entro giovedì 23 maggio alle ore 10:00. È sufficiente accedere al proprio account, cercare il gioco nella sezione delle offerte gratuite e aggiungerlo alla libreria. Una volta fatto, il gioco sarà lì per sempre, senza alcun costo aggiuntivo.