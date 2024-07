Uno dei siti più visitati al mondo chiude all’improvviso e spiazza gli utenti: il motivo è gravissimo

Chiude uno dei siti più visitati al mondo lasciando milioni di utenti senza parole e il motivo della sua chiusura è molto grave.

Recentemente la notizia della chiusura di un famoso sito ha lasciato sconvolti milioni di utenti. Era il portale più visitato e che faceva grossi numeri. Recentemente ha dovuto annunciare su X (ex Twitter) che “abbiamo deciso di chiudere il nostro servizio con effetto immediato”. Motivo principale sono i contenuti illegali diffusi dal sito, che, nonostante le visite, violava una legge.

La notizia ha fatto subito il giro del mondo perché gli utenti collegati ad esso provenivano da diversi Paesi, tra cui anche l’Italia. Questo per una tematica che attrae tantissime persone e che ha milioni di fan in tutto il mondo, oggi delusi per la triste notizia. Dietro ad esso c’è infatti una storia, che fa risalire ai motivi della chiusura per illegalità da parte del team che gestisce il portale.

Chiude un sito famoso: il motivo dell’illegalità

Faceva decine di milioni di visite mensili un sito famoso chiuso recentemente. Dietro ai motivi della chiusura c’è la pirateria illegale. Il sito web era amato dai fan degli anime (cartoni animati giapponesi ndr) e c’era anche una comunità Discord molto attiva dietro di esso. Purtroppo la sua chiusura ha spiazzato tantissimi fan, che sono rimasti orfani di uno dei portali più famosi da diversi anni.

Si tratta di Animeflix, uno dei più famosi siti di pirateria anime. Solo la comunità Discord aveva circa 35.000 membri e solo questo può fare immaginare quante persone sono ora deluse per la notizia. I fan partecipavano attivamente a discussioni, concorsi d’arte e tornei di scacchi. Questo perché l’attività di Animeflix era illegale poiché si trattava di trasmettere in streaming video piratati di anime.

Già lo scorso dicembre Animeflix è stato elencato come uno degli obiettivi di chiusura da parte della coalizione antipirateria ACE. Nel mese di maggio i titolari dei diritti hanno aumentato la pressione tramite l’Alta Corte dell’India, ottenendo un’ampia ingiunzione che ha sospeso il nome di dominio principale di Animeflix: Animeflix.live. L’azione di follow-up non ha danneggiato troppo il sito, che si è spostato su nuovi domini come Animeflix.gg e Animeflix.li.

Poi è diventato pochi giorni fa irraggiungibile, restituendo messaggi di errore, ma il problema non era il dominio, ma il team aveva deciso di chiudere il sito senza preavviso. Poi l’annuncio che ha lasciato sconvolti tutti: “E’ con il cuore pesante che annunciamo la chiusura di Animeflix. Dopo un’attenta riflessione abbiamo deciso di chiudere il nostro servizio con effetto immediato”, si legge.