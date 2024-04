Uno dei migliori videogiochi di sempre è appena diventato gratis: giocarlo è difficilissimo

Questo è uno dei migliori videogiochi di sempre è ora è diventato gratis. Ecco di cosa si tratta, giocarlo è difficilissimo.

Sempre più persone negli ultimi anni hanno deciso di avvicinarsi al mondo del gaming. Con una console o un PC che permettono di accedere ad un mondo vastissimo di opportunità diverse. Per vivere avventure uniche e mettersi alla prova coi livelli più complicati.

L’unico grande ostacolo riguarda spesso i prezzi, sempre in crescita e che obbligano a spendere cifre di media vicine agli 80 euro per godersi gli ultimi tripla A sul mercato. Ma non sempre è così. Perché alle volte basta saper sfruttare le giuste promozioni per avere tra le mani i migliori videogiochi disponibili a prezzi scontati.

Oggi vi parliamo in particolare di un’offerta che non potete proprio farvi scappare se siete appassionati del genere. Si tratta di un gioco difficilissimo e che è tra i più amati di sempre, diventato gratis e disponibile per tutti. Ecco di che cosa si tratta e come fare per riscattarlo subito.

Questo videogioco è ora gratis: come riscattarlo subito

Considerato come uno dei videogiochi migliori di sempre, finalmente avete l’opportunità di scaricarlo gratis e di mettervi alla prova in alcune missioni che sono tra le più complicate di tutte. Resterete incollati allo schermo per giorni, senza mai staccare la spina e sempre pronti a fare di tutto pur di arrivare alla fine.

Il titolo in questione è Thief, uno stealth d’azione in prima persona sviluppato da Eidos-Montréal. Vivrete i panni di Garrett, il Ladro Supremo che esce dall’ombra e arriva in Città per poter sconfiggere il dominio del Barone. Nemmeno i cittadini più prudenti e i beni sono al sicuro, quando c’è questa figura a piede libero.

Quando scoppierà la rivolta, sarà Garrett a trovarsi invischiato in un conflitto molto complesso. Con alcune missioni senza precedenti per poter arrivare alla conclusione e scoprire in che modo termina la storia. Potrete inoltre esplorare la città e scoprirne tutti i suoi segreti, intrufolandovi nelle case dei più ricchi e nei palazzi sotto alta sorveglianza in maniera furtiva.

Se siete interessati, da oggi potete scaricare il titolo gratis accedendo alla pagina dedicata dello store di Epic Games. Dopo aver fatto clic su Ottieni, partirà il download automatico sul vostro PC. E sarà sempre disponibile.