Uno dei migliori videogiochi degli ultimi anni è diventato gratis: giochi all’infinito senza spendere un euro

È considerato come uno migliori videogiochi in circolazione e ora è gratis: approfitta subito di questa promozione nel mondo del gaming.

C’è poco tempo disponibile. Ora è possibile ottenere il videogame che ha fatto furore negli ultimi due anni per giocarci sempre, senza spendere nemmeno un euro. Bisogna però fare in fretta prima di doversene pentire e anche molto amaramente.

Durante l’evento in corso, i giocatori possono approfittare di sconti fino al 75% su titoli selezionati e ricevere poi un buono Epic che offre un risparmio accessorio e cumulabile di un altro 25% su giochi idonei. Ed è così che alcuni videogiochi diventano gratis.

L’anno scorso, l’evento che si è svolto dal 18 maggio al 15 giugno, ha avuto un enorme successo. Per quest’anno le offerte sono partite già il 16 maggio e termineranno il 13 giugno. Ogni settimana, durante l’evento, la EPIC rilascia videogiochi gratis e omaggi o sconti si alcuni dei maggiori titoli disponibili in catalogo.

Videogiochi gratis, arriva Marvel’s Midnight Suns

E ora gli appassionati hanno la occasione di arricchire la loro libreria di giochi con un titolo che ha già fatto storia, anche se è uscito solo nel 2022. Il gioco gratuito Epic MEGA Sale di questa settimana è infatti Marvel’s Midnight Suns. Un mix unico di gameplay che offre un’esperienza coinvolgente e assai originale.

Un gioco di strategia prodotto da Firaxis Games dedicato al mondo Marvel. Marvel’s Midnight ha come protagonisti Iron Man, Wolverine, Captain America, Ghost Rider, Blade e altri grandi supereroi accomunati da un lato oscuro.

La standard edition di Marvel’s Midnight Suns è stato apprezzata per la sua storia intricata, per le bellissime relazioni narrative tra i personaggi e soprattutto per la possibilità massima di personalizzazione e progressione. Non il classico GDR. Non un mero game strategico a carte.

Gli eroi della Marvel devono combattere le forze demoniache di Lilith e l’anziano dio Chthon. L’avventura parte con Hunter, che è il primo eroe originale e completamente personalizzabile dell’universo Marvel. Bisogna quindi creare un personaggio, donandogli un aspetto riconoscibile e un carattere definito. Poi bisogna trovargli degli alleati scegliendo fra gli Avengers, gli X-Men, Runaways e altri.

Le meccaniche di gioco di Marvel’s Midnight Suns combinano con grande stile elementi di RPG tattico e deckbuilding. Il combattimento basato su carte. Il gamer mette su un mazzo di carte per ogni eroe, che rappresenta le sue possibilità di attacco, incantesimi e mosse. Durante il combattimento a turni, bisogna scegliere le carte da giocare per massimizzare le strategie e sfruttare al meglio le alleanze tra i personaggi.