Unieuro, offerte pazze sugli smartphone: marche importanti a prezzi bassissimi

La popolare catena di negozi di elettronica offre una vasta gamma di smartphone di alta qualità a prezzi ridotti.

Gli smartphone sono ormai diventati strumenti indispensabili per la vita quotidiana di tutti noi, accompagnando le nostre giornate da mattina a sera. Il costante utilizzo implica però anche che la loro durata sia piuttosto limitata nel tempo. Chi si trova così a dover sostituire il proprio dispositivo ogni pochi anni, un’operazione che comporta una spesa considerevole.

Se non si vuole essere costretti a spendere centinaia di euro ogni tre o quattro anni, è fondamentale sfruttare le offerte promosse dai rivenditori per ottenere i migliori smartphone a prezzi vantaggiosi. Pagare uno smartphone a prezzo pieno, infatti, spesso è solo sintomo di pigrizia nella ricerca: le offerte esistono, bisogna solo saperle trovare.

Unieuro si distingue spesso tra i vari rivenditori per le sue promozioni imperdibili, molte delle quali vengono applicate anche su smartphone di marche rinomate. Ecco quindi alcune delle promozioni più interessanti di questo periodo, disponibili sia presso i negozi Unieuro, sia sul negozio online della catena.

Smartphone di tutti i tipi in offerta: Unieuro fa contenti i suoi utenti

Partiamo dagli smartphone di fascia media. Il Samsung Galaxy A15 è uno dei modelli più apprezzati in offerta da Unieuro, ideale per chi cerca un dispositivo affidabile senza spendere troppo. Questo modello è dotato di un display da 16,5 cm (6,5″) con una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, offrendo immagini nitide e colori vivaci. Il processore da 2 GHz garantisce prestazioni fluide per ogni tipo di attività quotidiana.

Con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, c’è spazio sufficiente per applicazioni, foto e video. La fotocamera posteriore tripla da 50 MP permette di scattare foto di alta qualità, catturando ogni dettaglio. La batteria da 5000 mAh assicura un’ottima autonomia, rendendo il Galaxy A15 perfetto per l’uso intensivo. Unieuro offre questo smartphone a un prezzo straordinario di € 134,00, rispetto al prezzo consigliato di € 199,90.

Un altro affare da non perdere è lo Xiaomi Redmi 12. Questo smartphone vanta un ampio display da 17,2 cm (6,79″) con una risoluzione di 2460 x 1080 pixel, ideale per visualizzare contenuti multimediali in alta definizione. Equipaggiato con un processore MediaTek Helio G88, offre prestazioni elevate per giochi e applicazioni. Questo dispositivo è disponibile su Unieuro a soli € 129,00, con uno sconto rispetto al prezzo di mercato di € 229,90.

Concludiamo con quella che è forse l’offerta più eclatante dell’intero catalogo: il Google Pixel 8. Questo smartphone è dotato di un display avanzato e di una fotocamera innovativa, capace di sfruttare l’intelligenza artificiale di Google per scattare foto e video straordinari, sia di giorno che di notte. Il processore Tensor G3 e il co-processore Titan M2 garantiscono sicurezza e prestazioni eccezionali.

Con 8 GB di RAM e una batteria da 4575 mAh, il Pixel 8 è progettato per offrire prestazioni elevate e lunga durata. La funzione Magic Editor permette di modificare foto e video con facilità, mentre la Gomma Magica Audio migliora la qualità sonora riducendo i rumori di fondo. Unieuro propone il Google Pixel 8 a 599,99€, un prezzo significativamente inferiore rispetto ai 799,99€ del prezzo di mercato.