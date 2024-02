Unieuro lascia tutti a bocca aperta con sconti da 200 euro su TV e PC: marchi importanti a prezzi ridicoli

Unieuro ha attivato delle promozioni davvero imperdibili. Ecco quali sono quelle più convenienti e che riguardano dei marchi famosi.

Quando si parla di elettronica e di dispositivi da usare tutti i giorni, il desiderio di risparmio è davvero tanto, soprattutto se si ha la necessità di cambiare quelli più vecchi e che si hanno in casa con qualcosa di nuovo e di più performante.

Così, trovare delle offerte con sconti che superano i 100 euro rappresenta sempre un momento davvero speciale. Cosa che sta avvenendo in questi giorni con Unieuro che ha deciso di mettere fuori delle offerte davvero incredibili e che stanno lasciando tutti a bocca aperta. Scopriamo quali sono le più importanti.

Unieuro e gli sconti su Tv e Pc

Poter contare sulle offerte che spesso le grandi catene mettono in atto è sempre un vero piacere. E lo è ancor di più quando ci si trova nella condizione di voler o dover acquistare proprio qualcosa di nuovo. Una possibilità che nei prossimi giorni sarà più alla portata di tutti grazie alle nuove offerte di Unieuro.

Dal 26 febbraio fino al 3 marzo 2024, infatti, la nota catena ha deciso di mettere in sconto diversi prodotti di informatica e di elettronica. Il tutto tramite il sito online, comodamente accessibile a tutti.

Ma andiamo ad alcune delle proposte più invitanti. Una che merita sicuramente la giusta dose di attenzione è quella relativa al Samsung UE55CU717OUXZT da 55 pollici che in questi giorni sarà in vendita alla modica cifra di 445 euro e, quindi, quasi 200 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Lo sconto vale anche per il modello da 43 pollici che, invece, costerà 389 euro e quindi poco più di 100 euro in meno rispetto al solito. Chi ha bisogno di un pc può contare sull’Acer Aspire 3 da 15,6 pollici che costa 499 euro invece dei soliti 729.

Chi preferisce un Chromebook può invece andare sull’Asus CX1400CKAEK0155 N4500 da 14 pollici che costa 279 euro invece dei soliti 379 euro, il tutto con ben 100 euro di risparmio. Ma non finisce qui perché sul sito di Euronics ci sono tanti altri prodotti anche riguardanti prodotti di tipo diverso.

Un esempio è la friggitrice ad aria dell’Ariete acquistabile a soli 64,90 euro invece dei soliti 99,99 euro. Insomma, le offerte di Unieuro sono davvero imperdibili ma, come già accennato, valgono solo fino al 3 marzo 2024 e, come sempre, fino a esaurimento scorte. Motivo per cui vale davvero la pena affrettarsi.