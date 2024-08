Una delle migliori applicazioni di Apple arriva finalmente anche su Android: ecco come funziona

Una celebre app ideata da Apple per i suoi dispositivi sta per giungere anche su Android: ecco di quale piattaforma si tratta.

Nel mondo del mercato dei dispositivi tecnologici e, in generale, in tutti i mondi nei quali c’è un sistema di domanda e offerta, l’elemento della concorrenza tra le aziende che sviluppano prodotti simili è sempre presente: questo aspetto, nel corso degli anni, ha fatto nascere dei veri e propri schieramenti tra gli acquirenti di un marchio e quelli dell’altro marchio concorrente e quanto appena detto è spesso presente nel mondo della tecnologia.

Uno degli esempi più famosi e lampanti è sicuramente quello degli smartphone di fascia alta che ormai già da qualche anno si è ridotto a una lotta a due tra i dispositivi progettati da Apple, ovvero gli iPhone, e quelli ideati da Samsung: questo dualismo spesso si basa però non tanto sullo smartphone, ma più che altro sul sistema operativo che essi montano e dunque da oltre 15 anni la scelta resta sempre tra due capostipiti, ovvero i dispositivi con sistema operativo iOS e quelli che invece posseggono Android.

Nel corso degli anni, soprattutto inizialmente, le due aziende favorivano questo dualismo cercando sempre di distinguersi dall’altra offrendo agli utenti funzionalità e meccaniche esclusive per cercare di sbaragliare la concorrenza, ma negli ultimi anni la situazione si è particolarmente affievolita e persino due aziende agli antipodi come Apple e Google hanno collaborato più volte per garantire agli utenti l’esperienza migliore possibile.

Una famosa app di Apple sta per finire anche su Android

Negli ultimi anni, proprio sulla base di quanto detto in precedenza, molte applicazioni che un tempo erano esclusive di una o l’altra azienda sono passate anche all’altra sponda: per esempio già da qualche anno sui sistemi operativi di Apple è possibile trovare tutte le applicazioni relative ai servizi di Google come ad esempio Chrome, Gmail, Meet, Classroom e tutte le altre piattaforme del Workspace dell’azienda di Mountain View.

Questo è solo l’esempio più lampante di una collaborazione che si sta sviluppando sempre di più e lo dimostra anche il fatto che a breve una famosa applicazione presente nei sistemi operativi iOS sta per giungere anche su Android: stiamo parlando di “Apple Maps” ovvero il navigatore satellitare ufficiale dei sistemi operativi dell’azienda di Cupertino che potrebbe davvero avere una versione futura anche per il sistema operativo del robottino verde.

Per adesso non ci sono conferme o smentite da parte di Apple, ma stando alle ultime voci di corridoio sembra che l’azienda di Cupertino voglia creare una versione ad hoc per sistemi operativi Android e dare la scelta a tutti gli utenti che utilizzano questo sistema operativo di decidere se utilizzare Maps di Apple oppure Google Maps.