Un tasto si è rotto o non funziona? Puoi rimappare la tastiera in questo modo

Se ti sei mai ritrovato a desiderare che un tasto della tastiera facesse qualcosa di diverso, sei nel posto giusto.

Rimappando i tasti, puoi personalizzare l’esperienza di utilizzo del computer e rendere le cose più facili e veloci. In questo articolo, ti mostrerò come rimappare i tasti della tastiera in Windows 10/11 utilizzando due metodi: il Pannello di controllo e un’applicazione di terze parti.

Metodo 1: Utilizzo del Pannello di controllo

Apri il Pannello di controllo: Puoi farlo tramite la ricerca di Windows o tramite il menu “Start”. Vai a “Accessibilità”: Nel Pannello di controllo, trova e fai clic su “Accessibilità”. Seleziona “Modifica tasti di scelta rapida”: All’interno di “Accessibilità”, cerca l’opzione “Modifica tasti di scelta rapida” e fai clic su di essa. Scegli l’azione da associare: Verrai portato a una finestra con una lista di azioni predefinite. Seleziona l’azione che desideri associare al tasto che vuoi rimappare. Seleziona il tasto da rimappare: Clicca su “Modifica tasto di scelta rapida…” e premi il tasto che vuoi rimappare. Conferma il cambio: Clicca su “Applica” e poi su “OK” per salvare le modifiche.

Metodo 2: Utilizzo di un’applicazione di terze parti

Per un maggiore controllo e opzioni di personalizzazione, puoi utilizzare un’applicazione di terze parti come SharpKeys. Ecco come farlo:

Scarica e installa SharpKeys: Scarica SharpKeys dal sito web ufficiale e installalo sul tuo computer. Avvia SharpKeys: Una volta installato, avvia SharpKeys. Vedrai una lista di tutti i tasti della tastiera. Seleziona i tasti da rimappare: Seleziona il tasto che vuoi rimappare dalla colonna “Tasto da rimappare”. Scegli il nuovo tasto: Seleziona il nuovo tasto da assegnare dal menu a tendina “Tasto di destinazione”. Salva le modifiche: Clicca sul pulsante “Aggiungi” per aggiungere la nuova mappatura. Attiva le modifiche: Clicca su “Scrivi nel Registro di sistema” per attivare le modifiche.

Suggerimenti per il rimappamento dei tasti

Prima di rimappare un tasto, assicurati che non sia utilizzato in una combinazione di tasti importante. Crea un backup del Registro di sistema: Se usi SharpKeys, è sempre una buona idea creare un backup del Registro di sistema prima di apportare modifiche.

Sperimenta: Non aver paura di provare diverse configurazioni per trovare quella che meglio si adatta alle tue esigenze.

Rimappare i tasti della tastiera può migliorare notevolmente la tua esperienza di utilizzo del computer. Con i metodi illustrati in questo articolo, puoi personalizzare la tastiera in base alle tue esigenze, rendendo l’utilizzo del computer più efficiente e piacevole.