Un intero pc a portata di chiavetta: questa pendrive è spaziosissima

Uno dei problemi principali di tutti i moderni supporti tecnologici è la limitata capacità di spazio, aspetto questo ormai cruciale nel 2024. Se fino a qualche anno fa, infatti, una memoria ridotta alla fine non costituiva un problema più di tanto, ora il mercato del lavoro è cambiato profondamente a seguito soprattutto della pandemia da Covid-19.

In altre parole, i luoghi classici da ufficio forniti dalla stessa azienda sono molto più evanescenti rispetto al passato proprio perché hanno lasciato spazio in tutti i sensi a soluzioni ibride se non totalmente in smart working, per non parlare poi dei lavoratori freelance o liberi professionisti che vedono anche in una soleggiata e solitaria stradina di campagna un ufficio a tutti gli effetti.

Questo significa che ormai si lavora non solo a casa, ma in qualsiasi spazio consenta di poter tenere abbastanza stabilmente un pc sulle proprie gambe per una call al volo o la revisione di un progetto importante. Cosa fare però se non si ha una buona connessione e non si può accedere al cloud? È proprio in questi casi che entrano in gioco le pendrive, strumenti di archiviazione che al giorno d’oggi sono davvero essenziali.

Non sottovalutare l’importanza della giusta pendrive: così conservi tutto quello che vuoi e in pochissimo tempo

Non pensare però che una chiavetta valga un’altra: specialmente se si usa per lavorare, serve un prodotto di qualità e che soprattutto abbia tutto lo spazio necessario per poter scrivere, correggere e controllare i vari documenti con estrema tranquillità. Ecco perché la pendrive USB da 512 GB della Sandisk è perfetta.

Anche se non sembra, 512 GB di memoria sono tantissimi per la stragrande maggioranza di perseon: essi, infatti permettono di backuppare in tranquillità interi computer! Se a questo si aggiunge un prezzo aggressivo rispetto i canonici dischi rigidi, costa all’incirca una cinquantina di euro, va da sé che la pennetta sia adatta a tutte le esigenze.

È resistente, si porta facilmente ovunque e, oltre al classico nero, è disponibile anche in rosso.

Colore a parte però, questa pendrive permette di archiviare i file multimediali preferiti e documenti importanti, tra cui foto ad alta risoluzione, musica MP3, film, presentazioni e file grafici davvero in pochissimo tempo, sfruttando la connessione USB 3.0 per ridurre di molto i tempi di attesa, complice anche una velocità di trasferimento di picco pari a 130MB/s.

E se dovessi cancellare per sbaglio un file importante, non è necessario dolersi e rammaricarsi per non aver usato Google Drive o qualsiasi altro spazio di archiviazione online (qui trovi tutte le migliori alternative low cost). La pendrive della Sandisk comprende il software di recupero dati RescuePRO Deluxe, ottimo per recuperare con estrema facilità tutti i file cancellati accidentalmente.

