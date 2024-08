Un edificio intelligente che sa cosa vuoi: il Cube di Berlino

Nel cuore di Berlino, precisamente in Washingtonplatz, sorge un edificio noto come il Cubo.

Questa struttura, frutto del genio dello studio di architettura danese 3XN, rappresenta non solo un capolavoro architettonico ma anche l’emblema dell’integrazione tra tecnologia e architettura. Il Cubo si distingue per essere l’edificio più intelligente d’Europa grazie alla sua gestione tramite intelligenza artificiale (IA).

Il Cubo a Berlino emerge nel panorama urbano non solo per la sua estetica innovativa ma anche per le sue funzionalità avanzate. La struttura si sviluppa su una superficie di circa 10mila metri quadrati e presenta una forma che ricorda i cubi geometrici, con evidenti richiami alle piramidi egizie. Al suo interno ospita quattro piani adibiti a uffici e spazi commerciali, oltre a due piani interrati utilizzati come parcheggi.

La peculiarità del Cubo risiede nella sua capacità di integrare la tecnologia blockchain, rendendolo il primo esempio al mondo in cui questa tecnologia trova applicazione nel settore immobiliare. Questa innovazione permette all’edificio di autoregolarsi, monitorando i consumi energetici e riducendo gli sprechi attraverso l’automatica regolazione della temperatura interna o lo spegnimento delle luci esterne quando non necessarie.

Come funziona l’I.A.? Dettagli innovativi

Al centro dell’intelligenza del Cubo vi è una piattaforma digitale basata sulla blockchain che consente agli utenti (sia proprietari che affittuari) di accedere ai servizi offerti dall’edificio tramite un’applicazione mobile dedicata. Gli utenti possono così prenotare sale riunioni o richiedere servizi igienici puliti direttamente dal proprio smartphone senza dover contattare il personale addetto.

Inoltre, la piattaforma IA offre la possibilità di pagare le spese condominiali legate ai consumi energetici utilizzando criptovalute come Bitcoin, Ethereum o Litecoin. Ciò elimina la necessità di aprire contabilità bancarie specifiche per queste transazioni.

Il vero punto forte del Cubo è senza dubbio la sua capacità di autoregolarsi grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale basata sulla tecnologia blockchain. Questa caratteristica permette all’edificio non solo di monitorare costantemente i consumi energetici ma anche di ridurre automaticamente gli sprechi energetici in modo efficiente ed ecologico.