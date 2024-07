Ultima ora Tesla, richiamo auto a sorpresa: “Vanno sostituiti tutti i motori”

La famosa casa automobilistica Tesla ha recentemente preso una decisione inaspettata: tutti i motori devono assolutamente essere sostituiti.

La Tesla è senza dubbio uno dei produttori di auto più prestigiosi del mondo, fino ad oggi ha infatti venduto oltre 5,8 milioni di veicoli completamente elettrici. Il suo obiettivo principale è ovviamente quello di rivoluzionare la mobilità mondiale, fornendo un importante contributo alla famosa transizione ecologica e al progressivo passaggio all’auto elettrica.

Nessuno immaginerebbe quindi che una casa automobilistica del genere, debba essere costretta a sostituire tutti i motori delle sue vetture. Come è possibile allora? In questo articolo cercheremo di analizzare tutti i dettagli di questa sorprendete decisione, che ha lasciato senza parole i clienti del prestigioso marchio di Austin. Vediamo cosa è successo e quali saranno le conseguenze.

Tesla, ecco quali veicoli devono sostituire il motore

La casa automobilistica di Elon Musk ha contattato tutti i proprietari del modello Cybertruck per sostituire un motore, affinché il possente pick-up possa aumentare la propria efficienza e sicurezza. Si tratta quindi di un semplice aggiornamento, che la Tesla applica costantemente sui propri veicoli per migliorare ulteriormente il prodotto.

Questa volta è quindi toccato al modello più rivoluzionario e futuristico dell’azienda californiana. Quali sono allora le novità apportate? Innanzitutto, i tecnici sostituiranno gli attuali motori elettrici, installati nel pick-up, con dei propulsori più moderni e performanti. L’obiettivo principale è quello di rendere la vettura più affidabile possibile e di ottimizzare le sue prestazioni su strada.

Tuttavia, le Cybertruck attualmente in circolazione, che non hanno ancora eseguito l’aggiornamento, non corrono alcun rischio. Se possedete un esemplare potete quindi tranquillizzarvi, poiché il vostro motore non ha nessun guasto: necessita semplicemente di un potenziamento e di un miglioramento dell’hardware.

Un richiamo del genere da parte di Tesla non deve assolutamente stupirvi, la casa di Austin cerca infatti di aumentare costantemente l’efficienza delle proprie vetture richiamandole strada facendo. Per quanto riguarda il possente Cybertruck, questo è uno dei modelli più discussi e controverssi del decennio. Il suo design geometrico e futuristico è caratterizzato da un vero e proprio esoscheletro in acciaio inox, che avvolge completamente il veicolo, proteggendovi dagli eventuali incidenti.

Secondo i progettisti, la lamiera esterna resisterebbe persino a dei proiettili da 9 mm. Si tratta quindi di un moderno pick-up blindato, costituito da un potentissimo motore elettrico, in grado di sprigionare una potenza di 845 cavalli. E non solo: grazie alla sua batteria da 120 kWh, potrete percorrere circa 400 chilometri con una sola ricarica.