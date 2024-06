Tv, questo è il trucco per renderla come nuova: basta un solo ingrediente ed è fatta

Pulire la tv ti sembra difficile? Basta un solo ingrediente per farla tornare come nuova. Scopri qual è e come ottenere il meglio.

Chi passa molte ore a guardare la tv, sa bene come anche la più piccola presenza di polvere o di ditate sia in grado di abbassare la qualità dell’esperienza visiva. Un problema al quale spesso si cerca di provvedere in modo approssimativo, usando magari gli strumenti sbagliati che, nel peggiore dei casi, possono addirittura graffiare lo schermo.

Come fare per ovviare a tutto questo? In realtà la risposta è piuttosto semplice. Basta solo scegliere l’ingrediente giusto e gli strumenti adatti per pulire la tv, per ottenere un risultato davvero incredibile. E tutto senza correre il rischio di ritrovarsi con uno schermo pulito ma che presenta ancora dei segni.

Come pulire la tv per renderla come nuova

Iniziamo dal principio ovvero dalla preparazione della tv che, per sicurezza, andrà staccata dalla presa di corrente. In questo modo si potrà provvedere alla sua pulizia in piena tranquillità. Si passa poi alla scelta del prodotto che è molto importante in quanto non dovrà essere in alcun modo aggressivo.

Sebbene in commercio ne esistano di studiati appositamente, del semplice aceto bianco si rivela la soluzione migliore. Ciò che conta è usare dei panni in microfibra e mai quelli che essendo ruvidi potrebbero graffiare la tv. L’aceto dovrà essere usato in piccole quantità e cosparso sul panno e mai direttamente sullo schermo.

Se si teme comunque che possa corrodere lo schermo, si può optare per il panno asciutto che usato spesso farà il suo lavoro. A questo punto si potrà iniziare a pulire il tutto compiendo dei movimenti circolari e senza premere troppo. In caso di aloni è meglio passare più volte il panno sulla zona e continuare fino a che non si ottiene il risultato desiderato.

Una volta sistemato lo schermo si potrà andare a pulire il resto, prima di tutto spolverandolo per bene e facendo attenzione a pulire (magari con un cotton fioc o con una piccola aspirapolvere da pc) le fessure volte a contenere chiavette usb, cavi e simili.

Pulire la tv in questo modo è piuttosto semplice, non costa nulla (se non i panni in microfibra) e garantisce la possibilità di avere uno schermo sempre nitido e splendente. Perfetto per godersi film, partite e serie tv o per portare avanti una sessione di gioco. E tutto senza fare alcuna fatica.