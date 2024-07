Tutti pazzi per il Galaxy Ring di Samsung ma il tuo cellulare lo supporta? Facciamo chiarezza

Tutti vogliono il Galaxy Ring, ma sarebbe saggio, prima di impegnarsi con la spesa, capire se è supportato dal proprio cellulare.

Il Samsung Galaxy Ring, annunciato al Samsung Unpacked 2024 del 10 luglio, è un anello smart simile all’Oura Ring pensato per raccogliere importanti parametri medici. Un supporto per monitorare il sonno, la frequenza cardiaca, la saturazione, la temperatura della pelle, il consumo di calorie e tanto altro. Il tutto assecondando la nuova tecnologia AI applicata a Samsung Health.

Verosimilmente il Galaxy Ring diventerà il principale concorrente dell’Oura Ring, che attualmente l’attuale è il dispositivo più diffuso e usato nel segmento del fitness tracker. Per sfruttare l’anello Galaxy bisogna ovviamente possedere uno smartphone Samsung, mentre l‘Oura Ring gira con gli iPhone.

L’anello è dunque utile per il monitoraggio della salute cardiaca, il monitoraggio del sonno, per gli allenamenti, l’autodiagnosi di febbre e per le previsioni del ciclo mestruale. Non solo: monitora infatti la frequenza cardiaca a riposo durante il sonno, la frequenza respiratoria, il movimento notturno e la latenza del sonno.

Su quali smartphone funziona il Galaxy Ring

Per usare il Galaxy Ring, è necessario collegarlo a uno smartphone Samsung. E fin qui, non sembrano esserci problemi. I dati raccolti dall’anello vengono infatti trasmessi all’app Samsung Health, che monitora l’attività fisica e tiene traccia di tutti i progressi storici.

Pre-ordinabile dal 10 luglio in molti Paesi (ma non in Italia), l’anello sarà consegnato a fine mese a un prezzo orientativo di 400 euro circa. Ma conviene spendere tanto per un dispositivo che potrebbe non essere compatibile con il proprio telefono? Il Samsung Galaxy Ring, dice l’azienda, è supportato da qualsiasi smartphone Samsung Galaxy con Android 11.0 o superiore e almeno 1,5 GB di memoria…

Più di preciso, da qualsiasi dispositivo Android su cui giri senza problemi l’app Samsung Health. Ma alcuni aspetti delle nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale, come le informazioni sul punteggio energetico, non saranno disponibili per chi utilizza un telefono non Galaxy.

L’app Samsung Health può essere installata sui telefoni Android con Android 8.0 o versioni successive. Non è disponibile per i tablet e non è disponibile per molti telefoni con sistema Android non Galaxy. La sua disponibilità è limitata ad alcuni mercati selezionati, tra cui, come anticipato, non figura l’Italia. Può essere ordinato in Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e in Cina