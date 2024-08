Tutti pazzi per i certificates: cosa sono e perché gli italiani ne stanno comprando in quantità

I certificates stanno guadagnando popolarità tra gli investitori italiani ma cosa sono? Scopriamolo insieme.

Negli ultimi anni, gli investitori italiani hanno mostrato un crescente interesse verso i certificates, degli strumenti finanziari derivati che offrono flessibilità e possibilità di guadagno. Con l’aumento dell’instabilità economica e la ricerca di soluzioni finanziarie più diversificate, sempre più italiani optano per i certificates, anche grazie alla loro capacità di proteggere il capitale e generare dei rendimenti interessanti.

Come ogni strumento finanziario, anche i certificates comportano dei rischi che è importante conoscere. Scopri le caratteristiche principali di questi prodotti così diffusi, i vantaggi e i motivi dietro il loro successo.

Cosa sono i certificates e perché sono così diffusi?

I certificates sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati, il che significa che il loro valore è legato all’andamento di altri asset sottostanti, come azioni, panieri di azioni, indici, materie prime o valute. Questi strumenti vengono emessi generalmente dalle banche e sono negoziati sui mercati regolamentati come il Sedex di Borsa Italiana o il Cert-X di EuroTLX.

Non richiedono l’apertura di conti specifici e permettono un accesso più semplice agli investitori retail, grazie alla loro quotazione diretta in borsa. Sono molto flessibili e possono essere strutturati in modo da offrire protezione del capitale, generare flussi cedolari o replicare l’andamento di un asset.

Esistono diverse tipologie di certificates sul mercato, ognuna con caratteristiche specifiche. Le principali categorie includono:

1. Investment certificates: questi sono ideali per finalità di investimento a lungo termine e si dividono in:

Capitale protetto : offrono la garanzia del rimborso del capitale investito a scadenza, a meno che non si verifichino eventi specifici;

: offrono la garanzia del rimborso del capitale investito a scadenza, a meno che non si verifichino eventi specifici; Capitale condizionatamente protetto : garantiscono la protezione del capitale fino a una certa soglia, detta “barriera”, oltre la quale l’investitore subisce delle perdite;

: garantiscono la protezione del capitale fino a una certa soglia, detta “barriera”, oltre la quale l’investitore subisce delle perdite; Capitale non protetto: replicano direttamente l’andamento del sottostante, esponendo l’investitore a perdite o guadagni proporzionali.

2. Leverage certificates: permettono di ottenere guadagni o perdite superiori rispetto alle variazioni del mercato. Questi strumenti sono ideali per il trading o per chi cerca di speculare su movimenti di mercato rapidi.

3. Credit linked notes: sono strumenti più complessi legati al rischio di credito di un’entità di riferimento, come un’azienda o un governo. Il rendimento di questi prodotti dipende dall’affidabilità creditizia dell’emittente del certificato o del sottostante.

Nonostante i numerosi vantaggi, è importante ricordare che i certificates comportano anche dei rischi. Tra i principali troviamo il rischio di credito dell’emittente, il rischio di liquidità e la volatilità del sottostante. Per esempio, nel caso di certificates a capitale non protetto o a leva, le perdite possono essere significative se il mercato si muove nella direzione opposta rispetto a quanto previsto.