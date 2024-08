Tutti i bonus famiglia ancora richiedibili: attenzione a non farseli sfuggire

Con l’estate che si avvia verso il suo ultimo mese, sono ancora attivi diversi bonus. Ecco quali e come richiederli.

A partire dalla pandemia da Covid-19, l’Italia ha conosciuto una importante accelerata della politica dei bonus. I governi che si sono succeduti in questi anni non hanno potuto non aiutare i cittadini – a milioni – in difficoltà economiche. Oggi, sebbene sia abbia noi scollinato la metà dell’anno, sono ancora attivi diversi bonus molto interessanti. Ecco come rendere la nostra estate 2024 più ricca.

La situazione economica dell’Italia è sotto gli occhi di tutti. Bonus e agevolazioni si moltiplicano, per provare a mitigare le problematiche. Da settembre, per esempio, arriverà la Carta Dedicata a te, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, visto che numerose famiglie fanno fatica anche a fare la spesa.

Ma anche ora che l’estate sta entrando nel suo ultimo mese, dobbiamo sapere che vi sono ancora diversi bonus attivi e che, quindi, possono essere richiesti. Ecco una rapida carrellata, con cifre, tempistiche e modalità per richiedere incentivi e sgravi fiscali.

I bonus ancora attivi in estate

Tra le agevolazioni più richieste in estate c’è il bonus condizionatori, che resta attivo per tutto il 2024 e consente di ottenere detrazioni dal 50% al 65% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di condizionatori. Questo bonus rientra tra gli incentivi edilizi e offre una detrazione maggiore (65%) se il nuovo impianto sostituisce uno già esistente e può essere utilizzato anche per il riscaldamento invernale. Per le nuove installazioni, la detrazione è al 50% e si appoggia al bonus ristrutturazioni.

Un altro incentivo legato agli interventi edilizi è il bonus zanzariere, che permette di proteggersi dagli insetti estivi con una detrazione al 50% su una spesa massima di 60.000 euro. Tuttavia, per poter usufruire di questa agevolazione, le zanzariere devono rispettare specifici requisiti: devono essere marchiate CE, migliorare l’efficienza energetica fungendo anche da schermature solari e proteggere superfici vetrate.

In modo simile, il bonus tende da sole offre una detrazione al 50% su una spesa massima di 60.000 euro per l’acquisto e l’installazione di schermature solari, come tende esterne o persiane. Anche in questo caso, l’agevolazione si appoggia all’ecobonus, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica della casa riducendo l’uso di climatizzatori.

Con la chiusura delle scuole, molti genitori si trovano a dover iscrivere i propri figli ai centri estivi, spesso più per necessità che per scelta. Sebbene non esista una detrazione diretta per le spese sostenute in questo contesto, esistono delle soluzioni alternative. Se il centro estivo è organizzato da un’associazione sportiva dilettantistica o un centro sportivo e l’attività principale è lo sport, è possibile detrarre le spese come attività sportiva al 19% su una spesa massima di 210 euro per figlio.