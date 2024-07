“Tutti gli iPhone sotto attacco informatico”: puoi proteggere il dispositivo solo così

I criminali informatici hanno sviluppato tecniche di attacco efficaci anche ai danni dell’ecosistema iOS, ritenuto tra i più sicuri al mondo.

Molti utenti di dispositivi Apple sono convinti che il loro ecosistema sia impermeabile agli attacchi informatici. Questa fiducia è alimentata dalla reputazione di Apple per la sicurezza e la protezione della privacy. In realtà, però, la percezione che i dispositivi con la mela siano inviolabili è fuorviante. Le minacce informatiche continuano ad evolversi, e gli hacker trovano sempre nuovi modi per ingannare gli utenti.

Recentemente, è emerso un nuovo tipo di attacco che prende di mira direttamente gli iPhone e gli Apple ID di milioni di persone. Gli hacker utilizzano tecniche sofisticate per ingannare anche gli utenti più attenti. Questo fenomeno dimostra che nessun dispositivo è completamente al sicuro dagli attacchi informatici.

L’attacco in questione utilizza l’ormai tristemente diffusa tecnica del phishing via SMS, un tipo di truffa che può facilmente trarre in inganno chiunque. Gli utenti devono quindi essere consapevoli delle minacce e sapere come proteggere i loro dispositivi e dati personali.

Un attacco subdolo e inaspettato, di cui sempre più utenti cadono vittime

L’attacco informatico scoperto di recente coinvolge una campagna di phishing via SMS particolarmente sofisticata. Gli esperti di sicurezza di Symantec hanno individuato messaggi di testo che sembrano provenire da Apple, ma che in realtà sono progettati per rubare le credenziali degli Apple ID. Questi messaggi richiedono urgentemente di cliccare su un link per un importante aggiornamento o verifica di iCloud.

Il link contenuto nel messaggio conduce però a siti web falsi, progettati proprio per sembrare legittimi. Questi siti chiedono agli utenti di inserire il loro Apple ID e la password. Per rendere il sito ancora più convincente, gli hacker hanno persino incluso un CAPTCHA, un sistema che solitamente viene utilizzato per distinguere gli utenti umani dai bot.

Una volta completato il CAPTCHA, gli utenti vengono reindirizzati a una pagina di accesso iCloud apparentemente obsoleta, dove viene chiesto di inserire le credenziali. Queste informazioni sono estremamente preziose per i criminali informatici. Ottenere accesso agli Apple ID consente loro di accedere a dati personali e finanziari e, nei casi più gravi, prendere il controllo dei dispositivi stessi.

È fondamentale essere in grado di riconoscere questi tentativi di phishing per evitare di cadere nella trappola. Per difendersi da questo tipo di attacchi, è essenziale abilitare l’autenticazione a due fattori (2FA) sul proprio Apple ID. Questo aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, richiedendo una password e un codice di verifica a sei cifre ogni volta che si effettua l’accesso da un nuovo dispositivo.

Inoltre, è importante ricordare che Apple non richiederà mai di disabilitare funzionalità di sicurezza come l’autenticazione a due fattori o la Protezione del Dispositivo Rubato. I truffatori potrebbero affermare che ciò sia necessario per risolvere un problema, ma si tratta di una trappola progettata per abbassare le difese degli utenti.